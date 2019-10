LG Electronics ist seit kurzem offizieller Partner von Eintracht Frankfurt. Nach einem erfolgreichem Auftakt – seit Anfang des Jahres ist LG bereits offizieller Hauptsponsor der Eintracht im Bereich eSports – erweitert LG jetzt die Zusammenarbeit mit dem Traditionsverein.

LG unterstreicht durch sein Engagement bei der Eintracht seine enge Verbundenheit mit der Metropolregion Frankfurt, in der auch die europäische Hauptniederlassung des Konzerns in Eschborn angesiedelt ist. Schon am ehemaligen Hauptsitz im Rheinland engagierte sich der Unterhaltungselektronikkonzern als erfolgreicher Bundesligasponsor bei Bayer Leverkusen und setzt diese Tradition nun als offizieller Partner von Eintracht Frankfurt am aktuellen Standort fort.

„Wer im Sport erfolgreich sein will, muss nicht nur seine Ziele hartnäckig verfolgen und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse für sich nutzen, sondern auch Emotionen auslösen. Genau diese Motivation treibt auch die Produktentwicklungen von LG immer weiter voran: Innovative Technologie in smarte Produkte umsetzen, die den Alltag von Verbrauchern erleichtern und ihr Leben bereichern“, erläutert Merlin Wulf, Director Marketing von LG Electronics in Deutschland. „Da unsere Zusammenarbeit mit Eintracht Frankfurt im Bereich eSport von Anfang an für beide Seiten sehr erfolgreich verlief, wollten wir das Momentum nutzen, um die Wahrnehmung von LG im deutschen Markt weiter zu stärken. Wir freuen uns auf spannende Bundesligaspiele und hoffen natürlich auch auf ein positives Abschneiden der Eintracht in der UEFA Europa League sowie dem DFB-Pokal.“

„An unserem Partner LG Electronics schätzen wir besonders die Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Themen. Ein Erfolgsgeheimnis des Unternehmens ist die Neugier für moderne Trends und deren Umsetzung, was sich eins zu eins mit der Ausrichtung unserer Eintracht deckt“, kommentiert Axel Hellmann, Mitglied des Vorstands der Eintracht Frankfurt Fußball AG, die Ausweitung der Partnerschaft.

Mit der neuen Partnerschaft erhält LG eine Reihe attraktiver Optionen für den Ausbau seiner lokalen und nationalen Markenkommunikation im Umfeld der Eintracht Frankfurt Fußball AG. Neben TV-relevanten Präsenzen auf der LED- sowie Minibande in der Commerzbank-Arena verfügt der Konzern jetzt bei allen nationalen und internationalen Heimspielen der Eintracht auch über eine eigene LG-Loge. Weiterhin beinhaltet die Kooperation die Wahrnehmung verschiedener Werbeformate und Produktplatzierungen in und an der Commerzbank-Arena für die aktuelle Bundesliga Saison 2019/20. Dies gilt dabei sowohl für die Fußball Bundesliga als auch den DFB-Pokal und die Spiele der UEFA Europa League. Der offizielle Startschuss der Partnerschaft fiel bereits mit der Begegnung gegen Borussia Dortmund am 22. September.