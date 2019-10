Die erste Retrospektive über den legendären Couturier, Fotografen, Regisseur und Parfümeur „Thierry Mugler: Couturissime“ lockte mehr als 290.000 Besucher in das Montreal Museum of Fine Arts (MMFA) und ist nun auf der ersten von zwei weiteren Stationen in Europa zu sehen. Die Wanderausstellung wird in Zusammenarbeit mit der Clarins Group und Maison Mugler vom Montreal Museum of Fine Arts initiiert, produziert und zirkuliert.

Über 150 Kleidungsstücke und Accessoires, Theaterkostüme, Videos, Filmclips, seltene Drucke sowie unveröffentlichte Skizzen wurden zusammengetragen und mit Hilfe von 15x 1DLP Projektion der Christie GS-Serie in Szene gesetzt. Aktuell ist die Ausstellung in Rotterdam zu sehen, bevor sie im April 2020 nach München zieht.

Die konzeptionelle Planung für „Thierry Mugler: Couturissime“ begann bereits im Frühling 2018, als das Museumsteam den Ablauf der Ausstellung und die Planung für die Integration der Projektionstechnik festlegte. Die Ausstellung wurde als Oper in sechs Akten angelegt und erstreckt sich vom ersten Akt, „Macbeth and the Scottish Lady“, bis zum letzten Akt, „Futuristic and Fembot Couture“.

„Die Vielfalt der Themen und Ideen, die in der Ausstellung präsentiert wurden, erforderte eine vielseitige Ausstattung, die sich für verschiedene Atmosphären eignet – von der dunklen und gespenstischen Atmosphäre bei ‚Macbeth‘ bis hin zum immersiven fantastischen Dschungel der ‚Metamorphose’“, erklärt Sandra Gagné, Head of Exhibitions Production, MMFA.

Die Projektionen kommen in 3 Akten zum Einsatz. In „Macbeth“ betreten die Besucher die Ausstellung und sehen zuerst die Kostüme, die Mugler für La Tragédie de Macbeth entworfen hat sowie ein Hologramm von Lady Macbeth des Künstlers Michel Lemieux für 4D Art, Montreal. „Die Hologramm-Projektion begrüßt die Besucher mit einer eindrucksvollen Performance: die schlafwandelnde Königin wird von dem Blut heimgesucht, das an ihren Händen klebt, und wird schließlich langsam in den Wahnsinn getrieben“, so Gagné.

Im Akt „Stars & Sparkles: Staging Fashion“ werden Videoclips über Muglers wegweisende Arbeit bei der Gestaltung von Modeschauen auf eine große Leinwand am Ende des Raums projiziert und ergänzen so die dramatische, ausgestellte Mode. Muglers Faszination für die Welt der Tiere wird in „Metamorphosis“ präsentiert und verlangte nach einem verzaubernden, immersiven AV-Erlebnis, das vom preisgekrönten Special Effects Studio Rodeo FX (Stranger Things, Game of Thrones) aus Montreal erschaffen wurde.

„Der Akt ‚Metamorphosis‘ setzt sich aus einer landschaftlich eindrucksvollen Umgebung zusammen“, sagt Gagné. „Die Projektionen entführen die Besucher in den Dschungel, die Wüste und den Ozean, wo sie die extravaganten Kostüme von Mugler intensiv erleben können.“

Das MMFA benötigte Projektoren, die nicht nur hochauflösend, leistungsstark und zuverlässig sind, sondern auch die hohen Ansprüche an die Farbwiedergabe erfüllen. Ein Kriterium, das insbesondere in der Modewelt von besonderer Bedeutung ist. Durch die integrierte Christie BoldColor Technologie wurden die Christie DWU850-GS Projektoren dieser Herausforderung gerecht. Das Format der Geräte war ebenfalls von Vorteil: „Für den Transport war auch das Gewicht des Projektors wichtig. Denn wir brauchten ein leichtes, aber zuverlässiges Gerät, das ausreichend robust ist, um den Transport zu überstehen“, beschreibt Gagné die Anforderungen.

Thierry Mugler: Couturissime geht auf Welttournee

Die 6-monatige Ausstellung „Thierry Mugler: Couturissime“, die kürzlich in Montreal zu Ende gegangen ist (2. März – 8. September 2019) war ein voller Erfolg. Die MMFA-Ausstellung wird vom 13. Oktober 2019 bis 8. März 2020 in der Kunsthal Rotterdam zu sehen sein und dann vom 3. April bis 20. September in der Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung in München Station machen.