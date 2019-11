Das elfstöckige PTK1 genannte Gebäude umfasst mehr als 70.000 qm Nutzfläche. Und es wäre nicht Intel wenn die Daten nicht in Echtzeit mit Hilfe von Intel Computing Power und Artificial Intelligence ausgewertet würden.

Die 500 Digital Signage Touchpoints werden sowohl in Meeting Rooms (Collaboration Boards), zur Türbeschilderung, für Wayguiding und großformatig auf LEDs zur Datenvisualisierung eingesetzt.

„Im neuen PTK1-Gebäude von Intel dreht sich alles um Mitarbeiter-Experiences. Mit Hilfe von intelligenten Plattformen passt sich das Gebäude automatisch an sich selbst und seine Systeme an, um unseren Teams die beste Arbeitsumgebung zu bieten, die Teamarbeit, Kreativität und Inspiration fördert. “ Yaniv Garty, Intel Vice President und General Manager von Intel Israel.

PTK1 produziert täglich 50 bis 100 Terabyte an Daten – Informationen, die von einem Intel-basierten Gebäudemanagementsystem in Echtzeit analysiert werden. Das Entwicklungszentrum soll laut Intel das intelligenteste Gebäude der Welt sein. Dazu gehören 14.000 Sensoren – verglichen mit 7.000 in anderen High-Tech-Gebäuden -, die Beleuchtung, Temperatur, Lüftung, Parken, Konferenzraumverfügbarkeit und andere Gebäudetechnik und -systeme überwachen oder steuern, die intelligente Innovationen ermöglichen und fördern.