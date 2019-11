Unternehmenskulturen bedürfen heute oftmals mehr als nur Umsatz und Marktanteile. Immer mehr Konzerne verfolgen Strategien mit nachhaltigem Sinn – oder auch Purpose genannt. So auch die Outdoorfashionmarke Timberland, der die Bewahrung der Umwelt naturgemäß am Herzen liegt. Der neueste Flagshipstore in London verbindet die beiden Trends Natur und Technik.

Mit Topfbäumen, einer hohen grünen Living-Wall und natürlichen Elementen, versetzt der 241 Quadratmeter große Store die Besucher in die kreative Vision der Marke, die an der Schnittstelle von Natur und Mode liegt. Der zweckgebundene Raum zeigt eine natürliche, aber urbane Materialität – Holz und Grün werden mit Beton kombiniert, um die Natur in die Stadt zu bringen und Interaktion und Erkundung zu fördern.

Die Säulen im gesamten Store sind mit Timberlands Corporate Social Responsibility (CSR) Botschaften beschriftet, um die Nachhaltigsziele zu vermitteln und die Verbraucher über die recycelten Materialien und verantwortungsvollen Technologien bei der Herstellung von Timberland-Artikeln zu informieren.

Auch im neuen Timberland-Flagship gibt es großformatiges Digital Signage: Eine LED-Wand vermittelt mit dynamischen und inspirierenden Content sind hauptsächlich Ambient. Produktinformationen und CSR-Botschaften werden im Store primär analog vermittelt.