Überraschende Zahlen präsentierten die Marktforscher von Avixa zur Auftragsvergabe von Digital Signage Projekten. So werden 2/3 aller Corporate Projekte über formelle Ausschreibungen vergeben und knapp 30% in beschränkten Ausschreibungen an bestehende Lieferanten.

Nur jedes zweite Digital Signage Projekt wird dagegen über formelle offene Ausschreibungen an viele Anbieter in den fünf anderen von Avixa untersuchten Branchen vergeben (Sportarenen, Einzelhandel, Bildung, Verkehr und Hotel & Gastronomie).

Ein Sonderfall ist der Bereich Bildung, der in Nordamerika eine wichtige Rolle einnimmt. Universitäten und Schulen werden jedes dritte Projekt direkt / in Sonderformen vergeben – ein großes Thema hier auf der Konferenz im spätsommerlich warmen New Orleans. Insbesondere Display und Projektorhersteller „drücken“ aus Sicht der anwesenden Integratoren ihr Produkte direkt in die Projekte.

Die von Avixa erfassten Vergabeverteilungen sind sicherlich nicht Eins-zu-Eins auf Europa anzuwenden, aber tendenziell sicher auch jenseits des Atlantiks gültig.