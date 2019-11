Bereits seit Jahrzehnten pflegt der japanische Hersteller im professionellen AV-Bereich Panasonic eine intensive Geschäftsbeziehung zur Lang AG in Deutschland. Mit dem neuen Distributionsvertrag baut die Lang Unternehmensgruppe die globale Zusammenarbeit mit Panasonic weiter aus und erweitert ihre Position als wertvoller Partner für die Vermietung sowie der Systemintegration im B2B nach Deutschland und der Schweiz (über die Schweizer Tochter Lang Baranday AG) um die iberische Halbinsel.

„Schon lange setzen wir vor allem im Bereich Projektion auf Panasonic Produkte. Die Partnerschaft zwischen dem japanischen Hersteller und unseren spanischen Kollegen zu festigen, war für uns der nächste logische Schritt. So können wir als Lang Familie von nun an den DACH-sowie den iberischen B2B-Markt bedienen“, sagt Tobias Lang, CEO der Lang AG.

„Wir verfolgen stets das Ziel zuverlässige und kompetente Partner in unserem Distributionsnetzwerk zu haben, die dem Kunden umfassenden Service und Support leisten können – vor allem auch im Mietsegment. Das Dienstleistungsportfolio der Lang AG, der Lang Baranday AG und nun auch von Lang Iberia ist vielfältig und erfüllt dieses Profil in allen Belangen. Wir sind froh nun auch Lang Iberia als unseren Partner zu erklären und freuen uns auf die zukünftig stärkere Kooperation“, so Xavier Moncusí, Partner Account Manager von Panasonic.

Der umfassende Service von Lang Iberia steht Kunden von Panasonic ab sofort zur Verfügung. Zu den Leistungen zählen unter anderem Vermietung, Pre-und After-Sales-Unterstützung, Projektgeschäfte, erweiterte Reparaturprozesse und eine umfangreiche Beratung im Servicefall.