Glasfassaden und hohe Eingangsbereiche sind wie gemacht für Digital Signage. Auch wenn der Flagshipstore von H&M schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, überzeugt weiterhin die intelligente Positionierung der LED-Wand im Eingangsbereich. Der große Vorteil: der Content ist sowohl von außen durch die Glasfassade (und natürlich gegen die Fahrtrichtung) als auch von innen nach betreten des Stores gut sichtbar.

Nicht viele Stores lassen ein solch effiziente Positionierung zu, wie auch H&M in ihrem nur wenige hundert Meter entfernten Flagship am Times Square gelernt hat. Hier blinken riesige LEDs an der Außenfassade und separate Screens im inneren des Store. Gut, wenn man sich beides leisten kann.