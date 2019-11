Der australische Anbieter Wayo integriert 40“ Displays in einen rollbaren Kundenstopper-Trolley. Die Laufzeit des batteriebetriebenen Kundenstopper liegt bei bis zu 14h. Also mehr als genug für einen Arbeitstag – jedenfalls in Österreich oder Bayern mit seinen strengen Ladenöffnungszeiten. Laut Anbieter sind die eingebauten Stromspeicher nach sechs Stunden Ladezeit wieder voll.

Wayo bietet zwei CMS-Versionen an, eine Cloud-Vollversion oder Light für USB-Sticks. In Europa ist der digitale Kundenstopper von Wayo bei Mobima erhältlich.

Entdeckt haben wir den batteriebetriebenen Kundenstopper vor einer Trafik / Tabakwarenladen im Wiener Hauptbahnhof. Die Trafik Wasigner hat erst in diesem Jahr eröffnet ist nicht nur für Zigarrenliebhaber ein Must-Visit, sondern auch für Digital Signage Experten. invidis berichtet in den kommenden Tage ausführlicher über das Wiener Fachgeschäft mit großen Digital Signage Ambitionen.