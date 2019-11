Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir als Digital Signage Projektleiter einen

Elektrotechniker / IT-Techniker (m/w/d), Kaarst in Festanstellung/Vollzeit

Ihe Aufgaben:

technische Projektleitung und Abwicklung von Digital Signage Projekten für den Indoor sowie Outdoorbereich

Erarbeitung von Rollout- und Zeitplänen, Arbeitsvorbereitung und Montageplanung

technische Betreuung von der beratenden Vertriebsunterstützung über den Produktionsprozess, Projektumsetzung, Montage und bis zur Abnahme durch den Kunden und dem späteren Betrieb

Planung und Verbau von elektrontechnischen Bauteilen, IT-Komponenten

Steuerung und Abstimmung intern sowie mit Dienstleistern und Zulieferern (Software & Hardware)

technischer Support für unsere Kunden per Telefon, Mail oder persönlich vor Ort

Bearbeitung von Störmeldungen sowie Fehleranalyse von Störungen

Erstellung von Steuerungen, Schaltplänen und Bedienungsanleitungen für unsere Digital Signage Produkte

Arbeiten nach VDE 100 sowie Systemtests nach DGUV

Kontrolle, Bauabnahme und Dokumentation von vernetzt arbeitenden Display-Lösungen

Reparatur- und Wartungstätigkeiten

Ihr Profil:

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Elektrotechniker/-in, IT-Techniker/-in oder Energieanlagenelektroniker/-in

mindestens 5 Jahre Berufserfahrung, Erfahrungen im Bereich Digital Signage wünschenswert

sehr gutes Verständnis für technische Zusammenhänge

Netzwerkkenntnisse sowie Kenntnisse in Windows, Windows Server, Android, Linux sowie der gängigen Softwareapplikationen

Fortgeschrittene Anwenderkenntnisse in MS Office Produkten

Kenntnisse in Siemens SPS, Programmiersprache C++ von Vorteil

PKW-Führerschein sowie Reisebereitschaft für mehrtägiger Dienstreisen

idealerweise gute Englischkenntnisse

Wir bieten:

Eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem eingespielten Team

Flache Hierarchien und einen direkten Draht zur Geschäftsleitung

Eine auf Ihre Qualifikation und Einsatzbereitschaft angepasste Vergütung

Entwicklungsmöglichkeiten und langfristige Perspektiven in einem modernen Unternehmen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angaben des möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung bitte ausschließlich per E-Mail und in einer pdf-Datei an:

bewerbung@vangenhassend.de, z.Hd. Denise Stellfeldt

Das PDF der Stellenanzeige finden Sie unter diesem Link.