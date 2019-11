Bambagi verfügt über langjährige Erfahrungen und Know-how in der Entwicklung von Software- und Cloud-basierten Technologien. In den letzten 18 Jahren hatte er internationale Führungspositionen bei IBM und Digital Equipment/Compaq inne, bei denen er unter anderem die IT-Transformation mit Cloud-Lösungen sowie verschiedene Initiativen zum Aufbau digitaler Arbeitsplätze in ganz EMEA verantwortete.

„Ich bin stolz und geehrt, als CEO zu Kramer zu gehören“, sagt Bambagi. „Kramer ist seit vier Jahrzehnten weltweit führend im Bereich zukunftsweisender AV-Lösungen. Ich bewundere das Engagement, die Arbeit und Vision von Dr. Joseph Kramer und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den globalen Teams, um Kramers Marktposition in der Zukunft noch weiter zu stärken und weitere Unternehmenswerte zu schaffen“.

Bambagi Aufgabe ist es, Kramers ProAV-Lösungen durch eine engere Integration Software- und Cloud-basierter Funktionen weiterzuentwickeln sowie deren Leistungsfähigkeit und Flexibilität tiefer in die ProAV-Welt zu integrieren. Er erklärt „Kramers durchgängige und benutzerfreundliche Lösungen für Remote-Support und -Management ermöglichen standortübergreifende Installationen mit weltweit einheitlichen Standards. Meine IBM-Erfahrungen werde ich für die Entwicklung von Technologien nutzen, die sich so verhalten, wie es die IT-Abteilungen kennen und erwarten.“

„Die Art und Weise, wie Kunden IT und AV in einer IoT-fähigen Welt einsetzen, wird einen erheblichen Einfluss auf unsere Branche haben. Konvergierende Technologien bieten eine Vielzahl von Potentialen für softwaregesteuerte Lösungen, Cloud-Anwendungen und Skalierbarkeit sowie für neue Geschäftsmodelle wie AV-as-a-Service (AVaaS). Damit werden wir Kramer als das Markenzeichen für die ProAV-Fernverwaltung und Cloud-Technologien verstärken. Natürlich werden wir auch unser Produktportfolio weiterentwickeln und unseren Kunden ein Höchstmaß an Qualität in Support und Service liefern“, ergänzt Bambagi.

Dr. Joseph Kramer, Gründer, Präsident und Vorsitzender von Kramer, erläutert: „Wir freuen uns außerordentlich, diese großartige Ernennung bekannt zu geben. Itzhak Bambagis jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Service und Betriebsführung gepaart mit seinem tiefen Verständnis für zukunftsfähige Netzwerk- und Cloud-Technologien werden für uns von unschätzbarem Wert sein, die zukünftigen Herausforderungen der konvergierenden AV- und IT-Industrie zu meistern.“