Der Tierfachbedarfshändler Kölle Zoo zählt mit 21 Erlebnismärkten in Deutschland und Österreich zu den führenden Tierfachgeschäften. In der im Juli 2019 neu eröffneten Innovationsfiliale in Esslingen, präsentiert sich Kölle Zoo auf 2.000 Quadratmetern Fläche mit neuem Corporate Design in stylischen, modernen Layout, das von den renommierten Retail Designern Dan Pearlmann Berlin entwickelt wurde.

Der Markt für Heimtierbedarf ist riesig, allein in deutschen Haushalten werden mehr als 30 Mio. Haustiere gehalten. Die Branche boomt – vor allem auch im E-Commerce-Sektor. Gerade bei einem in der Regel jedoch überdurchschnittlich mit Emotionen verknüpftem Thema wie dem eigenen Tier, kann sich der stationäre Handel aber auch in Zukunft einen grundlegenden Vorteil zu Eigen machen: die direkte emotionale, multisensorische Ansprache des Kunden.

Das Einkaufserlebnis am POS wird zum zentralen Erfolgsfaktor, die Zukunft gehört der erlebnisintensiven Inszenierung des Verkaufs. Im Kölle Zoo Esslingen schafft das von Dan Pearlman gestaltete Raumkonzept dementsprechend echte Wohlfühlatmosphäre: natürliche Farben und Materialen, wie Holz und Schiefer, sorgen für eine authentische Inszenierung und die artgerechte Gestaltung der jeweiligen Produkt- und Themenwelten.

Auch das umfängliche Kommunikationskonzept stammt aus der Feder der preisgekrönten Agentur, die mit Nordland (Integration) und Grassfish Marketing Technologies GmbH ( Software) zwei erfahrene Partner für die Umsetzung des komplexen Digital Signage Konzeptes an Bord geholt haben. Hauptaugenmerk der digitalen Kundenansprache liegt auf dem „Adoptions-Center“ im Lounge-Bereich des Marktes: Hier können potentielle Tierhalter sich direkt via Screens und Touchpads mit regionalen Tierheimen verbinden und vielleicht noch vor Ort ihr Herz an einen potentiellen tierischen Lebensbegleiter verlieren. Ergänzend spiegeln die interaktiven Displays die Online-Aktivitäten von Kölle Zoo (wie Aktionen, Angebote, Events, Online-Shop) in den Store.