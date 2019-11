Die LED-Bundles der FE-Serie von NEC bilden eine Komplettlösung für unterschiedlich große Screens, beginnend bei 110 Zoll. Der Pixel Pitch reicht von 1,2 bis 3,5 Millimetern für hochauflösende Content-Darstellung bis hin zu UHD-Auflösung. Die Lösungen können sowohl an der Wand als auch freistehend installiert werden.

Die LED FE-Serie eignet sich ideal für Anwendungen in Unternehmen, beispielsweise als große Bildfläche für Präsentationen und Konferenzen oder als Videowand in Auditorien – ganz ohne störende Rahmen, die von den Inhalten ablenken. Die FE-Serie ist für die Wartung von der Vorderseite ausgelegt. Die komplett flache Rückwand und die reinen Innenverkabelung erfordert kein seperates Wärmemanagement und lässt sie sich extrem nah an der Wand installieren.

Das digitale LED-Poster der A-Serie von NEC verfügt über ein ultraflaches und leichtes Design für mobile Signage-Installationen und digitale Wegweiser. Es eignet sich auch als Alternative zu Roll-Ups bei Events oder im Einzelhandel. Die A-Serie bietet echtes Plug-and-Play mit integriertem Media-Player für die unkomplizierte Wiedergabe von Bildern und Videoinhalten.

Darüber hinaus ist die LED A-Serie extrem robust konstruiert und mit einem Schutzglas versehen. Dadurch ist sie in stark frequentierten öffentlichen Bereichen vor versehentlichen Beschädigungen geschützt. Das erhöht Langlebigkeit und Investitionssicherheit. Sowohl die LED FE- als auch die A-Serie zeichnen sich durch einen hohen Kontrast auch in den hellsten Umgebungen aus.

„Die Digitalisierung beeinflusst längst die Art und Weise, wie Informationen in Branchen wie dem Einzelhandel, dem Verkehrswesen oder innerhalb von Unternehmen präsentiert werden. Entscheider verlangen nach Technologien, die überzeugende visuelle Darstellungen in einer Vielzahl von Umgebungen ermöglichen. Gleichzeitig sollen sie nachhaltig, energieeffizient und qualitativ hochwertig sein“, sagt Tobias Augustin, Manager Product Management bei NEC Display Solutions Europe.

„Mit den neuen LED FE- und A-Serien hat NEC deutsche Ingenieurskunst mit japanischer Präzision kombiniert. Entstanden sind zuverlässige Displaylösungen, die ihre Vorteile in zahlreichen Anwendungen ausspielen: von Videowänden für Präsentationen und Infotainment bis hin zu mobilen Wegweisern und Werbung in Flughäfen oder im Einzelhandel. Durch den Einsatz von dvLED lassen sich Inhalte dynamisch und ansprechend präsentieren – und die Aufmerksamkeit der Zielgruppe auf sich ziehen.“

Die neuen LED-Lösungen von NEC sind das Ergebnis eines intensiven Produktentwicklungsprozesses nach der Übernahme von S[quadrat] im Jahr 2018. Im Fokus standen die Anforderungen der Kunden an LED-Technologien. NEC bietet sowohl eine standardisierte Gesamtlösung für die einfache Installation als auch eine Plug-and-Play-Lösung für die unkomplizierte Inbetriebnahme.