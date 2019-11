Das 34-Stockwerk Resort Hotel in Form einer Gitarre würde in Las Vegas kaum Aufsehen erregen. Doch in Seminole / Florida unweit des Flughafens von Ft. Lauderdale gelegen ist das Hotel ein Hingucker. Mit über 10 laufenden Kilometer LED-Stripes verwandelt sich das Hotel jeden Abend zur Showbühne. Die vertikalen digitalen Gitarrensaiten ziehen sich über die ganze Fassade und bringen das Hotel auch von außen zum Leben.

Entwickelt und installiert wurde das Konzept von Design Communications LTD (DCL) – der Content stammt von der kanadischen Digital Signage Agentur Float4.

(Danke an Sixteen-Nine, die zuerst über das Projekt geschrieben haben)