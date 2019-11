Diese Woche treffen sich fast 200 Digital Signage Führungskräfte zur alljährlichen Avixa Executive Conference (AVEC) die dieses Jahr in New Orleans stattfindet. Im Rahmen der Konferenz präsentierten die Marktforscher von Avixa neue Einblicke in Durchschnittsmargen im Digital Signage Markt.

Auf dem Panel Trends in Digital Signage Solutions nahmen neben Florian Rotberg / invidis auch

Rachel Abrams, Associate Principal – Arup

Camille Burch, Editor – Digital Signage Magazine

Phil Lenger, President – Show+Tell

John Melillo, Senior Vice President, Digital Media Group – Diversified

teil. Wichtigste Themen waren wie sich Digital Signage Integratoren auf die verändernden Marktbedingungen einstellen. Insbesondere die Rolle von Daten und der Markteintritt von Großkonzernen wie Salesforce, Adobe, Deloitte oder Accenture.

Avixa präsentierte eine Übersicht der Durchschnittsmargen in typischen Digital Signage Projekten. Die Durchschnitts-Bruttomargen lagen 2019 bei 17-20%. Hardware hat mit 60-70% immer noch eine dominierende Rolle an den Gesamtinvestitionen bei Durchschnittsmargen von 9%. Die Musik in New Orleans ist Jazz, im Digital Signage Markt spielt die Musik in den Services (fast 40% Durchschnittsmarge). Die von Avixa erhoben Werte unterscheiden sich von Projekt zu Projekt immens und sind als Durchschnittswerte mit gewisser Vorsicht zu genießen.

Interessant waren auch die neuesten Avixa-Erkenntnisse zur Margenverteilung innerhalb der Digital Signage Subkategorien. Wenig überraschend sind die Margen bei hochskalierbaren Softwareprodukten am höchsten während sie bei Standard-Projektoren bei unter 5% liegen.