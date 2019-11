Vor allem in kleinen Besprechungsräumen und Huddle Spaces, die nachträglich mit Präsentationsmöglichkeiten ausgestattet wurden, ist eine fliegende Verkabelung an der Tagesordnung. Das Kindermann CablePort Desk2 Duo Air verbindet sich kabellos mit dem Display oder Projektor, die nur mit einem kleinen Receiver ausgestattet werden. Die Signalübertragung erfolgt via Funk nahezu verzögerungsfrei und ohne Qualitätsverlust mit einer Auflösung von 1080p.

Bis zu drei Personen können ihre Geräte zeitgleich per HDMI anschließen. Nachdem das Tischanschlussfeld auch Miracast und Airplay unterstützt, können kompatible Geräte ohne weitere Treiber- oder Softwareinstallation verbunden werden. So können Inhalte vom Smartphone, Tablet sowie Notebook einfach kabellos übertragen werden. Die Bedienung erfolgt über die ShowMe Tasten am Anschlussfeld, alternativ kann auch die automatische Umschaltung genutzt werden.

Der CablePort beitet standardmäßig zwei Stromsteckdosen, einen Doppel USB Charger mit bis 4,2 A, drei HDMI-Eingänge sowie als Fallback auch lokale Ausgänge für HDMI (unterstützt 4K-Auflösung) und eine 3,5 mm Stereoklinke an der Unterseite.