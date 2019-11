Nordstrom x Nike (NxN) ist ein brandneues Boutiquekonzept für Women-only Sneaker Mode. Nordstrom präsentiert teils exklusive Nike Sneaker zusammen mit sorgsam kuratierter Mode anderer Brands. Ein Highlight (für den weiblichen Sneaker-Fan) ist der nur hier erhältliche rote Air Jordan Latitude 720 Swarovski Crystal Sneaker. (Mehr zum NxN Merchandise Konzept bei den Schuhexperten von Footwearnews)

Als Digital Signage und Retail-Experte konzentrierten wir uns bei der invidis Site Inspection mehr auf das plüschige Retail Design und die wohl kultigste Videowall seit Verschwinden des Röhrenfernsehers. Unter dem Motto „Bezel is Beautiful“ Als Blickfang im Eingangsbereich des exklusiven Sneaker-Stores thront eine riesige Videowall. Kurzer Blick, das wird eine 16:9 LCD-Wand mit vorgelagerten Plastikbezel sein. Doch beim zweiten Blick scheint es so, dass die Wand wirklich aus einzelne quadratischen LCD-Screens zusammengesetzt wurde. Der „kaputte“ Screen in der zweiten Reihe von unten verrät das Setup.

Völlig egal ob 16:9 oder quadratisch – die Videowall ist ein Statement, passt hervorragend in das Retrokonzept von Nordstrom und Nike. Unser Digital Signage Design Hightlight des Jahres.