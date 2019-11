Zur PT-MZ16K-Serie mit WUXGA-Auflösung gehören die hellsten 3LCD SOLID SHINE-Projektoren. Drei verschiedene Modelle (PT-MZ16K, PT-MZ13K und PT-MZ10K) bieten zwischen 10.000 und 16.000 Lumen. Ein lang anhaltendes Seherlebnis wird durch Innovationen wie ein neues 1-Zoll-LCD-Panel, eine neue Plattform für die Laserdioden-Einheit, möglich. Dank des effizienten Flüssigkeitskühlsystems im LCD-Laser-Gerät, ist es das leiseste in seinem Segment (38 dB im Normalbetrieb für MZ16K).

Der staubabweisende ECO-Filter hält bis zu 20.000 Stunden und kann einfach mit Wasser gereinigt werden. Die fast Maintenance-freien Projektoren sind besonders für Hörsäle und Seminarräume geeignet. Die Reihe ist 4K-fähig und kann 4K/60p-Signale über DIGITAL LINK und HDMI verarbeiten.

Der auf Zuverlässigkeit ausgelegte Optikblock der PT-MK16K-Serie verwendet eine Triple Drive Engine mit einem von Panasonic speziell entwickelten kompakten, anorganischen Phosphorrad für die Weiß-Darstellung. Dies ermöglicht einen Dauerbetrieb und eine hohe Helligkeit, selbst dann, wenn die Laser-Einheit unerwartet ausfällt. Im Falle eines Signalfehlers schaltet das Gerät automatisch auf einen zweiten Backup-Eingang der Wahl um.

Neben den Eingangsports ist im Gerät eine kleine LED-Anzeige integriert. Diese unterstützt die einfache Einrichtung und zeigt Statusinformationen und Fehlermeldungen an.

Die PT-MZ16K-Serie ist laut Panasonic die leichteste ihrer Klasse mit einem Gewicht von weniger als 22,3 kg und einem Volumen von weniger als 53 Liter. Das neue Objektivsortiment sorgt dafür, dass es keine Bildübergangsspalte bei Wurfweiten von 0,48 bis 7,4 zu 1 gibt.

Die Serie bietet Geo Pro-Funktionalität mit einer Fernbedienung zur Projektoranpassung sowie zur schnelleren und einfacheren Steuerung über ein Netzwerk. Sie lässt sich mit der Panasonic ET-UK20-Software für flexiblere und praktischere Funktionen wie Geometrische Anpassung, Maskierung und Uniformität sowie mit der CUK10-Software für zeit- und kostensparende Auto-Kamera-Anpassung aufrüsten.

„Die PT-MZ16K-Serie basiert auf der gesamten Erfahrung von Panasonic in den Bereichen Innovation, Design und Technik. So können wir unsere leiseste und leistungsfähigste LCD-Laserprojektor-Reihe für Bildung und für Unternehmen anbieten“, sagt Eduard Gajdek, Field Marketing Manager bei Panasonic Business. „Ob in Hörsälen oder Meeting-Räumen: Kunden können mit dieser neuen Serie hochwertige Bildwiedergabe und Zuverlässigkeit gewährleisten.