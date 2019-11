Die wohl prominenteste Videowall am Flughafen in Barcelona ist ein Unikat. World Duty Free – heute Teil von Dufry – installierte in ihrem Flagshipstore in der katalanischen Hauptstadt ein Videowall mit 120 MicroTile Cubes. Die Highlightfläche wird in kurzen Abständen immer neu bespielt, sicherlich eine zusätzliche lukrative Einnahmequelle dank Werbekostenzuschüsse,

Doch auch das beste Selbstkalibrierungskonzept funktioniert nur so lange jemand Verantwortung übernimmt. Ob die mangelnde Kalibrierung ein technisches Problem ist oder die Wall einfach „End of Life“ soll hier keine Rolle spielen. Alleine die mangelnde Verantwortung auf Seiten des Einzelhändlers ist zu kritisieren.

„Lokale Owbership“ für digitale Touchpoints ist essentiell in Digital Signage Projekten, Nicht alles kann oder wird remote überwacht. Mangelnde Kalibrierung oder durch Merchandise oder Aufsteller verdeckte Displays sind typische Use-Cases welche Verantwortung vor Ort benötigen.

Auch die Hersteller klassischer Digital Signage Videowalls helfen dem Thema Kalibrierung die Angst und die Kosten zu nehmen. So lassen sich die neusten Generation von Videowalldisplays viel leichter kalibrieren. Bei LG reicht eine Fernbedienung, Samsung setzt auf Mobiltelefon & App. In beiden Fällen ist keine „Spinne“ am Display und somit auch keine zweite Person mehr für die Kalibrierung notwendig. Eigentlich gibt es keine Ausreden mehr für schlecht kalibrierte Displays.