M-Cube, ein führender Anbieter von Digital Signage und interaktiven Instore-Marketing-Lösungen, hat eine 100%ige Beteiligung an Storever, einem Tochterunternehmen der börsennotierten AudioValley-Gruppe, erworben. Storever mit Sitz in Belgien und Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Spanien und China betreut vorwiegend Fashion-Kunden mimt Instore-Radio und Digital Signage.

Das Unternehmen wurde 2003 in Belgien gegründet <aund hat über 170 Kunden in 60 Ländern mit 16.000 Filialen weltweit. Zum Stichtag Ende Juni 2019 zählte Storever 46 Mitarbeiter die ein Jahresumsatz von 7.7 Mio EUR (2018) hauptsächlich mit langjährigen Instore-Musik Abonnements erzielen. Der derzeitige CEO der Storever-Gruppe, Bernd Hofstoetter, bleibt auch nach der Übernahme weiterhin an Bord.

M-Cube war einst einer der führenden Scala-Partner in Europa und hat in den letzten Monaten mit Übernahmen in Frankreich (Carlipa) und Großbritannien (Stentle) auf sich aufmerksam gemacht. Die Italiener habe eine starke Marktposition in Luxury Fashion und sind heute mehrheitlich im Besitz eines Luxemburger Privatinvestors.

Zusammen mit den drei übernommenen Unternehmen hat M-Cube heute ein Portfolio von über 400 Kundenmarken mit über 45.000 Filialen auf der ganzen Welt. Der 2001 in Triest gegründete Digital Signage Integrator zählt sich nun zu einer der führenden europäischen Gruppen in der Instore-Radio- und Digital-Signage-Industrie.