Die neue Technologie soll insbesondere für Digital Signage Projekte im Education und Retail große Vorteile bieten. Die taiwanesische IT-Fachzeitung CTimes berichtet in einem aktuellen Artikel (Link) über die neue E Ink Technologie die als Ergänzung zur schon weitverbreiteten Glasbasierten E-Ink Plattform in den Markt gebracht wird.

Die komplett neuentwickelte gedruckte Technologie ist von Anfang an als farbiges elektronisches Papier ausgelegt, mit schneller Responsezeit, dünner und leichter da sie ohne Glas auskommt. Der taiwanesische Hersteller entwickelt mit Partnern nun Lösungen die auf der einen Seite Schülern und Studenten das Leben erleichtern sollen und auf der anderen Seite am Point of Sale neue digitale Touchpointkonzepte ermöglicht.

Das neue gedruckte farbige ePaper soll großformatige digitale Poster am PoS ermöglichen die im Vergleich zu LCD einen extrem geringen Energieverbrauch aufweisen bei großem Kontrast.