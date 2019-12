Vor knapp einem Jahr präsentierte Philips zum ersten Mal eine LED-Indoor Lösung – die sogenannte L-Line. Laut Philips soll die hauseigene LED-Lösung neue Marktstandard für LED-Indoor-Lösungen setzen dank hervorragender Bildqualität, die einen einheitlichen Look und innovative Designfunktionen kombiniert, und darüber hinaus eine einfache Installation ermöglicht.

„Das Feedback seit der ISE und auf der InfoComm im Juni war überwältigend“, kommentiert Geschäftsführer Chris Colpaert. „Wir haben uns den Markt genau angesehen, um die Probleme und Anforderungen zu verstehen, und haben diese an unser Produktdesign weitergegeben, um eine komplette End-to-End-LED-Lösung anzubieten, die unsere Kunden sich wünschen – und zwar von der ersten Bestellung über die Installation bis hin zum Produkt-Lebenszyklus-Management.“

Die Auslieferung von LED-Displays wird 2019 voraussichtlich um 36,7 % gegenüber 2018 steigen und der Umsatz wird sich auf 5,1 Milliarden US-Dollar erhöhen. Fast 50 % aller 2019 ausgelieferten LED-Videodisplays werden Indoor installiert, wobei die Kategorie der Pixel-Pitch von 2 bis 4,99 mm den Markt dominiert, während der Anteil von 1,99 mm und darunter laut IHS Markit 13 % ausmachen wird.

Die L-Line umfasst Module in 27 Zoll (BDL91XXL) und 44 Zoll (BDL81XXL), wobei beide Modelle in Pixelabstandsgrößen von 1,2 mm bis 4,8 mm angeboten werden. Die Philips PDS L-Line mit einem leichten Aluminiumgehäuse besteht aus sechs einzigartigen modularen Kacheln in zwei Größen, um den unterschiedlichsten Kundenanforderungen gerecht zu werden.

Das 27-Zoll-Modell BDL91XXL übertrifft die EU-Anforderungen der EMV-Klasse A und wurde entwickelt, um elektromagnetische Strahlung zu reduzieren – das macht dieses Display ideal für den Einsatz auf Flughäfen, in Kontrollräumen und Krankenhäusern, wo Strahlung ansonsten kritische Geräte und Vorrichtungen stören könnte. Weiterhin befinden sich keine Hochfrequenzkabel in den Displays, wodurch die Philips 27-Zoll-LED-Displays über die EMC-Class B-Zertifizierung verfügen, während das 44-Zoll-Modell BDL81XXL die EMC-Class A-Zertifizierung besitzt.

Martijn van der Woude, Direktor für Business Management, kommentiert diese Produkt-Highlights: „Wir verwenden Steckverbindungen, um das Hub Board mit dem Netzteil und den LED-Modulen anstelle von Kabeln zu verbinden. Dies bringt zusätzliche Vorteile, die eine schnelle und einfache Installation und Wartung ermöglichen.“

Alle Displays sind frontseitig wartungsfähig, sodass LED-Module, Kabel und Netzteile ausgetauscht oder verändert werden können, ohne dass das Display von der Wand entfernt werden muss.

Neben den standardmäßigen Einzeldisplays kann die Philips L-Line-Serie auch als „Solution-in-a-Kit“ bestellt werden. Die Turn-Key Lösungen sind von 110 Zoll-330 Zoll verfügbar.

„Der Markt verlangt einheitliche Produkte und bevorzugt idealerweise Standardlösungen“, sagt Martijn van der Woude. „Mit unserem neuen Sortiment können unsere Kunden alle für ihre Installation benötigten Komponenten – einschließlich Kabel, Kabinets und Controller – mit nur einem Produktcode bestellen. Das ist eine wichtige Anforderung, die sich unsere Partner gewünscht haben.“

Durch den zentralisierten Ansatz von Philips Professional Display Solutions werden Bestellungen von LED-Displays dank des europäischen Zentrallagers innerhalb von wenigen Tagen geliefert und benötigen nicht Wochen oder Monate.

Technischer Support und Reparaturmöglichkeiten sind vor Ort verfügbar, wobei das technische Zentrum von Philips Professional Display Solutions in Gent und das Reparaturzentrum in Gorzow einen wesentlich schnelleren Service bieten als viele andere Hersteller.

Wie bei allen Philips Displays gilt für die LED-Serie eine dreijährige Garantie, wobei der gesamte After-Sales-Support vor Ort von dem in Europa ansässigen Servicebetrieb betreut wird.

Martijn van der Woude sagt: „Die neuen LEDs von Philips Professional Display Solutions sind sowohl für Endkunden als auch für unsere Partner in EMEA eine großartige Innovation. Durch einen neuen und flexibleren Ansatz beim Displaydesign bieten sie ein wirklich außergewöhnliches Leistungsniveau und verfügen über eine Vielzahl innovativer Funktionen, die Installation, Betrieb und Wartung zu einem einfachen und schnellen Prozess machen.“