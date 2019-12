Ob in Aufzügen, als Door Signage vor Besprechungsräumen, an der Theke oder direkt an der Regalkante – nicht überall passen großformatige Displays. In vielen Fällen sind kleinere Anzeigen mit personalisierten Botschaften gefragt. „Die kompakten Displays der QB13R Serie eröffnen ganz neue Möglichkeiten für eine Vielzahl von Anwendungsfällen,“ sagt Christoph Emde, Product Manager Smart Signage bei Samsung Electronics GmbH. „Das schlanke Design und die flexible Anbringung an der Wand oder auf einem Standfuß ermöglichen eine effiziente Raumnutzung. Als All-in-One Lösung sind die Displays perfekt auf die Bedürfnisse von Unternehmen abgestimmt.“

Das blendfreie 13“-Display unterstützt eine Auflösung von 1920×1080 FHD. Die Zehn-Punkt Multi-Touch Oberfläche und eine schnelle Reaktionszeit der QB13R-T Serie ermöglichen darüber hinaus ein interaktives Kundenerlebnis. Die kleinen Displays eignen sich deshalb optimal für alle Einsätze, bei denen Unternehmen personalisierte Services anbieten und gleichzeitig Kundendaten erfassen möchten: ob im Gesundheitswesen, beim Check-in im Fitnessstudio, im Autohaus, Einzelhandel oder in der Gastronomie. Die Displays sind mit der Schutzklasse IP5x zertifiziert, was einen zuverlässigen 16/7-Betrieb auch in staubiger Umgebung ermöglicht.

Eine einfache Wiedergabe des Digital Signage Contents ohne externen Mediaplayer wird durch das integrierte Magicinfo S Player System auf Tizen-Basis ermöglicht. Jedes Display ist per Fernbedienung direkt ansteuerbar. Das integrierte Wi-Fi ermöglicht ein einfache Einbindung in das Netzwerk auch an Orten wo Netzwerkkabel schwierig zu verlegen sind. Das mehrstufige Samsung Knox-Sicherheitssystem von Tizen bietet Schutz auf Anwendungs-, Plattform- und Systemebene und verhindert unbefugten Zugriff.