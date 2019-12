DooH Neuer 60m² LED-Screen am CentrO

Die erneuerte digitale Werbefläche in Bestlage am CentrO verdoppelt die Werbefläche auf 60 m². Der Austausch erfolgte in nur fünf Tagen, inklusive Abbau, Umbau der Stahlunterkonstruktion und Installation von 66 LED-Panels InnScreen F10 blackface.

Die baulichen Maßnahmen vor Ort wurden komplett durch das gewerkübergreifende Team von Innlights durchgeführt. Kolja Birkenbach von Innlights ergänzt: „Neben den Installationsarbeiten haben wir in der Planungsphase auch die Stahlhalterung konstruiert. Sie ist exakt abgestimmt auf die Maße und das Gewicht des Outdoor-Panels mit seiner leichten Alubauweise. Die Bildtechnik wiegt insgesamt nur 2 to. bei einer Displaygröße von 10,5 Metern Breite und einer Höhe von 5,8 Metern.“

Das Display ist witterungsbeständig spezifiziert nach IP65 und für Front-Service ausgelegt. Das blackface LED-Panel InnScreen F10 erreicht 4.000 cd Helligkeit bei extrem hohen Kontrastwerten. Kolja Birkenbach ergänzt: „Mit Panels unserer F-Serie haben wir zuvor schon für SIGN YOU hier im CentrO in Oberhausen ein großes LED-Display mit InnScreen F8-Modulen in Betrieb genommen. Das stellt seine Wirtschaftlichkeit seitdem unter Beweis, im ganzjährigen 24/7-Betrieb mit seiner stromsparenden Technologie und einer hohen UV-Resistenz.“