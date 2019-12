Vorbeikommen, mitnehmen, versenden. Die Miu24 Agentur ist offizieller Partner der privaten Citipost Hannover. In den eigenen Büroräumen betrieben die Kreativen nun einen Service Point für die Nachbarschaft und Region. Mit dem lokalen Service der Citipost können Kunden stationär Briefmarken kaufen und noch am selben Tag in der Nähe der Agentur für Werbung in einen der blauen Briefkästen des privaten Postbetreibers werfen.

Die Miu24 Agentur bietet als Service Point mit einer verkehrsgünstigen Lage, sauberen und digitalen Räumlichkeiten sowie kompetenten und freundlichen Ansprechpartnern. Das installierte Digital Signage sorgt für Aufmerksamkeit, damit der Service Point schnell und einfach gefunden wird.

Empfangen werden Kunden am Standort mit Gute-Laune Instore-Musik und in einer angenehmen Atmosphäre, in der meistens Raum und Zeit für ein kleines Gespräch am Rande ist. Dazu die Agentur: „Die Digitalisierung hat unsere Kommunikation zwar grundlegend verändert, dennoch ist es manchmal notwendig und unabdingbar, einen Brief zu versenden. Für einige Menschen stellt das Versenden von Briefen auch eine Art und Weise dar, jemanden Aufmerksamkeit zu schenken sowie eine persönliche Note mit einfließen zu lassen.”