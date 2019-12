2019 war das bisher herausforderndste Jahr für uns. Ein starkes Wachstum von über 40% und der Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt, machen es aktuell nicht einfach zu agieren und zu wachsen. Dennoch haben wir 5 neue Stellen in 2019 besetzt und bauen weiterhin aus. Das Wachstum ist organisch und nachhaltig.

Unsere Konzentration auf Konzeption und Strategie als Basis für erfolgreiche Digital Signage Projekte stärkt die Positionierung im Wettbewerbsumfeld. Aktuelle Projekte werden anspruchsvoller und erfordern die Integration von maschineller Intelligenz in die Systeme.

Schnittstellenanbindungen und Algorithmen gehören mittlerweile der Normalität an und tragen zur Professionalisierung der Systeme bei. In den nächsten Ausbaustufen müssen nun die Brücken zwischen den Marketing Automatisierungsplattformen und „klassischen CMS“ Anbietern noch stärker harmonisiert und ausgebaut werden. Nur so wird es möglich sein eine noch effizientere Ausspielung und somit Nutzung von Digital Signage zu ermöglichen.

Durch eine neue strategische Partnerschaft (hierzu mehr im Q1) werden wir zukünftig unsere Kunden noch stärker durch die Themen Marktforschung und Customer Insights dazu ermutigen, näher an den Konsumenten zu rücken und eine nahtlose Verbindung in der Kommunikation zu gewährleisten. Die oft beschworene Customer Journey ist hierbei nur ein kleiner Teil des Bildes.

Wir haben bereits durch die enge partnerschaftliche Zusammenarbeit mit ZWILLING ein Produkt geschaffen, das einen unbestrittenen Mehrwert im Abverkauf bietet und in einen weltweiten RollOut gegangen ist. Klare messbare KPI´s sowie ein überzeugender ROI führten zu diesem innovativen Projekt.

2020 ist für uns aus zweierlei Hinsicht ein besonderes Jahr. Wir feiern unser 10-jähriges Bestehen sowie das erste Jahr in dem wir bereits zum Jahresstart schwarze Zahlen schreiben. Dies ermutigt uns noch mehr und zeigt das wir auf dem richtigen Weg sind.

Der Ausbau unser Service- und Strategie-Units steht für uns im Fokus, um unsere Partner noch gezielter unterstützen können.

Wir schauen den aktuellen Entwicklungen positiv entgegen und ermutigen alle Marktteilnehmer mit uns in einen offenen Dialog zu treten.