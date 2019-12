Seit unserem Einstieg vor 14 Jahren in das Digital Signage-Geschäft verbuchten wir in diesem Jahr die höchste Anfragequote. Sowohl von mittelständischen Unternehmen, als auch Konzernen. Dazu viel Interesse an Beratungsleistungen zu unseren Digital Signage Produkten und unserem Content Management System mdsignage. Digital Signage scheint im Relevant Set der Entscheider vollständig seinen Platz gefunden zu haben.

Jedoch, im Vorfeld der Beauftragung zu einem Piloten oder einem Roll out mündeten die dynamisch gestarteten Anfragen oft in einen zeitlich stark verzögerten Entscheidungsprozess auf Kundenseite.Dies kann man verstehen. Neben der Auswahl der richtigen Hardware und des richtigen Content Management Systems beschäftigen die Marketingentscheider die zentralen Fragen: „Was ist der richtige Content zur Erreichung meiner Ziele?“ „Wie binde ich digitalen Content mit Digital Signage erfolgreich in die Customer Journey ein. „Wie schaffe ich echten Mehrwert für meine Zielgruppe?“

Die Anfragen unserer Kunden und die Anforderungen an unsere Leistungen wurden 2019 noch spezieller – und in vielen Projekten haben wir unser CMS mdsignage erweitert. Für eine optimale Integration in die Customer Journey haben wir gemeinsam mit unseren Kunden individuelle und branchenspezifische Module entwickelt.

Am Beispiel eines unserer Bankkunden zeigt sich, wo die Reise in den nächsten Jahren hingeht. Kunden wollen nicht nur die Print- und Webmotive für ihre Produkte und Dienstleistungen auf ihre Displays digital verlängern, sondern Digital Signage in die komplette Customer Journey eingebunden haben. Idealerweise mit Touchpoint Tracking. Das Angebot wird in Print oder im Web beworben, aber am PoS via Digital Signage in Beratungsbespräche mit Unterstützung von z. B. digitalen Beratertischen mit entsprechendem Content eingebunden.

Hinzu kommt die Herausforderung nach immer individuellerer Gestaltung der Digital Signage-Displays. Z. B. in Kombination mit klassischer LED-Technik oder beleuchteten Textilrahmen. Alles für eine perfekte Inszenierung am PoS. 2019 war für uns somit auch ein Jahr der Sonderlösungen. Es wurden viele Projekte realisiert, bei denen es galt die komplette Funktionsweise von smart Home-Produkten, oder Sicherheitssystemen am PoS an Hand eines ganzheitlichen Displays erlebbar zu machen.

Hierbei nutzen wir unsere fast fünfzigjährige Erfahrung im Bau von PoS-Displays- und Verkaufsförderungssystemen. In der Beratung, Konzeption, Design und Planung. Mit eigener Musterbauabteilung und Prototyping, bis hin zur kompletten Serienfertigung und anschließenden Roll Out. Wir sind uns sicher, dass dies auch in den nächsten Jahren ein wettbewerbsdifferenzierender Faktor in der Digital Signage-Branche sein wird.

Unsere Einschätzung für die kommenden Jahre: Digital Sigane wird immer individueller. Full-Service in Kombination mit individuellen Konzepten und Lösungen immer wichtiger.