Viele Köpfe, mehr als 15 Jahre Erfahrung: Das Team der MuSe Content schloss sich mit dem Ziel zusammen, Unternehmen und Agenturen bei der Umsetzung innovativer Multimedia-Projekte professionell zu unterstützen. Die Verbindung von On- und Offline-Medien am Point-of-Sale und im Industrieumfeld stand dabei von Anfang an im Fokus.

Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Instore-Radio haben wir diese Grundidee in den letzten Jahren konsequent weiterentwickelt. Auch die Kombination mit klassischen Digital-Signage-Projekten sowie deren Weiterentwicklung mit Hilfe neuester Technologien sind ein großer Teil unserer täglichen Arbeit. So entwickeln und gestalten wir als Full-Service-Agentur immer wieder aufs Neue innovative und besonders wirkungsvolle Instore-Multimedia-Konzepte für unsere Kunden.

Bitte schicke deine Bewerbung per Email an: Marco Burkhardtsmayer mb@muse-content.com

Technische Leitung / IT-Systemadministrator (m/w/d)

Deine Aufgaben:

Leitung des Bereichs Technik (IT, Systemadministration, AV und Support)

System-, Server und Netzwerkadministration

Weiterentwicklung und Optimierung der bestehenden technischen Prozesse

Betreuung eines zukünftigen Auszubildenden

Entwicklung der Ausbildungsstruktur

Arbeit mit verschiedenen Content Management Systemen (Scala, Grassfish)

Fehlersuche und -behebung bei sehr komplexen Problemen in IT und AV Systemen (3rd Level)

Eigenverantwortliche Entwicklung von Kundenspezifischen OS Images (Windows 10 IoT, Win- dows 7Pro) zum unbeaufsichtigten Einsatz

Administration und Entwicklung der technischen Büroinfrastruktur (Systeme, Netzwerk,

Telefonanlage)

Testing und Einkauf neuer Hardware (Kundenprojekte und intern)

Eigenständige Planung und Konzeption von Audio-/Videosystemen inkl. Auswahl und Zusammenstellung der passenden Hardware

Diese Vorkenntnisse/ Fähigkeiten solltest du mitbringen:

Studium (Medien)Informatik, Veranstaltungstechnik, Elektrotechnik oder vergleichbare Erfah- rung (Quereinsteiger mit nachgewiesener Fachkenntnis willkommen)

Sehr fundierte Kenntnisse im MS Windows Umfeld, insbesondere Windows Server

2012/2016/2019 & Windows 10 IoT

Basiskenntnisse anderer OS, wie Linux und Android

Erste Führungserfahrung erwünscht

Große Motivation zum Ausbilden eines neuen Mitarbeiters

Vorhandene Ausbildungsberechtigung oder Interesse am Erwerb

Fundierte Kenntnisse im Bereich Audio-/Videotechnik

Marktkenntnisse im IT und AV Bereich

Erfahrung im Umgang mit medientechnischen CMS (Scala und/oder Grassfish von Vorteil)

Erste Erfahrung im Projektmanagement

Sehr strukturierte Arbeitsweise

Selbstständigkeit und Spaß an eigenverantwortlichem Arbeiten

Großes Interesse an übergreifenden technischen Themen auch für Technologie über die

klassische IT hinaus

Freude am Umgang mit Kunden und Geduld im Umgang mit technischen Problemen

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Dich erwartet:

Sehr viel Abwechslung und ein breit gefächertes Aufgabenfeld

Ein großer Gestaltungsspielraum zur Schaffung von neuen Strukturen

Die Tätigkeit in einer Branche die am Puls der Zeit ist

Ein organisch wachsendes Unternehmen

Ein kleines, inhabergeführtes Team, dass viel Spaß an und bei der Arbeit hat

IT-Systemadministration / Support (m/w/d)

Deine Aufgaben:

System-, Server und Netzwerkadministration

Arbeit mit verschiedenen Content Management Systemen (Scala, Grassfish)

Helpdesk und Support für unsere Kunden, aber auch für Kollegen

Fehlersuche und -behebung in IT und AV Systemen

Kundenspezifische Einrichtung von PC Systemen und anderer IT Hardware

(Weiter-)Entwicklung von Kundenspezifischen OS Images (Windows 10 IoT, Windows 7 Pro)

Abwicklung von RMAs mit unseren Lieferanten

Administration der technischen Büroinfrastruktur (Systeme, Netzwerk, Telefonanlage)

Beratung beim Einkauf neuer Hardware

Testen neuer Hardware

Planung einfacher Audio-/Videosysteme

Diese Vorkenntnisse/ Fähigkeiten solltest du mitbringen:

Eine Ausbildung zum Fachinformatiker (Systemintegration), IT-Systemkaufmann oder vergleichbare Erfahrung (Quereinsteiger willkommen)

Sehr gute Kenntnisse im MS Windows Umfeld, insbesondere Windows Server 2012/2016/2019

& Windows 10 IoT

Auch andere OS, wie Linux und Android, sind dir nicht völlig fremd

Großes Interesse an technischen Themen auch für Technologie über die klassische IT hinaus

Vorkenntnisse in der Medientechnik (AV) von Vorteil

Selbstständigkeit und Spaß an eigenständigem Arbeiten

Freude am Umgang mit Kunden und Geduld im Umgang mit technischen Problemen

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Dich erwartet: