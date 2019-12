Die 12 Slot Seamless Modular Matrix von Lindy nimmt eine integrierte Skalierung der Inhalte für alle Ausgänge vor, sodass Videos hoch- und runterskaliert werden können, um sie an die maximale Auflösung der Zielgeräte anzupassen. Die Schaltmatrix verfügt ebenfalls über eine eingebaute Skalierung für alle Eingänge sowie Seamless-Technologie, die ein vollkommen unterbrechungsfreies Schalten mit einer Schaltzeit von weniger als 1 Millisekunde ermöglicht.

„Bei bestimmten Anlässen muss schnell zwischen den Kanälen einer Matrix gewechselt werden. Unterbrechungen oder Verzögerungen können für den Betrachter störend oder gar unprofessionell wirken. Die modulare Matrix bietet ein komplett unterbrechungsfreies Videoerlebnis, da kein Handshake zum Switchen notwendig ist“, erklärt Axel Kerber, Technischer Redakteur bei Lindy.

Die Matrix kann per Tastendruck auf der Vorderseite, per IR-, RS232- oder LAN-Steuerung mit Telnet-API und Web-GUI gesteuert werden. Für die manuelle EDID-Einstellung ist ein DIP-Schalter vorgesehen.

Die 12 Slot Seamless Modular Matrix kann mit bis zu 12 HDMI- oder HDBaseT-Ein- oder Ausgangsboards flexibel bestückt und an die Erfordernisse seiner Einsatzbestimmung angepasst werden. Von 1 Eingang und 11 Ausgängen bis zu 11 Eingängen und 1 Ausgang ist jede denkbare Kombination realisierbar. Die HDMI-Boards unterstützen hierbei 18G-Auflösungen bis 4096×2160@60Hz 4:4:4 8Bit, was sich für kürzere Distanzen eignet. Die HDBaseT-Boards unterstützen gemäß HDBaseT-Spezifikation 10.2G-Auflösungen bis 4096×2160@60Hz 4:2:0 8Bit, bzw. 4096×2160@30Hz 4:4:4 8 Bit für längere Distanzen. Sofern für HDBaseT-Übertragungen mindestens Cat.6a-Kabel verwendet werden, können bis zu 100 Meter Distanz überbrückt werden; bei Verwendung von Cat.5e- oder Cat.6-Kabeln sind Entfernungen von bis zu 70 Metern möglich.

Audiosignale können wahlweise entweder standardmäßig mit dem HDMI- bzw. HDBaseT-Stream an die Display-Eingänge geschickt werden, oder aber als separate Audiosignale, die dann im Eingangsboard in den geräteinternen AV-Datenstrom eingebettet werden. In gleicher Weise können sie an den Ausgängen bis PCM 2.0 wieder ausgekoppelt, oder eingebettet an das Display bzw. den HDBaseT-Receiver, geschickt werden. Für die Übertragung kopiergeschützter Inhalte unterstützt der Switch HDCP 2.2. Alle HDBaseT-Ports sind mit Power-over-HDBaseT (PoH) kompatibel, somit können sie PoH-fähige HDBaseT-Transmitter oder -Receiver über das verbindende Cat-Kabel mit Spannung versorgen.

Die 12 Slot Seamless Modular Matrix ab 1. März 2020 verfügbar. Der Preis liegt bei 2828,56 EUR zzgl. USt.