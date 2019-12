Die Porsche Holding hat am Freitag in Salzburg zusammen mit Mitglieder des Vorstands der Volkswagen AG sowie der Familien Piëch und Porsche feierlich die Mooncity eröffnet. Ab dem 10. Dezember 2019 kann auch die Öffentlichkeit das Innovations- und Kompetenzzentrums zu Elektromobilität und nachhaltiger Energienutzung besuchen.

Kernstück der Mooncity ist eine Erlebniswelt, die die Berliner Kreativagentur Archimedes Exhibitions in enger Zusammenarbeit mit dem Team um Leo Fellinger von Porsche Austria konzipiert, designt und produziert hat.

Porsche Holding und Archimedes Exhibitions haben in dem Experience Space ein Edutainmentkonzept realisiert, das die Besucher spielerisch zu Experten für E-Mobilität macht. Sie sollen “empowered” werden, den Mobilitätswandel selbst mitzugestalten. Anstelle eines Showrooms für Automobile erwartet die Besucher deshalb eine interaktive Reise von den Anfängen der E-Mobilität bis in die Stadt der Zukunft, in der diese Konzepte umgesetzt sind.

Digital Signage, LED, interaktive Multimediale Hands-on-Exponate, VR-, AR- und Mixed Reality-Anwendungen vermitteln auf unterhaltsame Art und Weise Kenntnisse zu Funktion und Möglichkeiten nachhaltiger Energie sowie den Technologien hinter Elektrofahrzeugen. Der Gamification-Charakter des Rundgangs, bei dem durch Challenges allein oder gegeneinander u.a. Power Credits gesammelt werden können, weckt dabei den Ehrgeiz, sich eingehender mit den dargestellten Themen zu befassen. Das Erlernte kann auf einer personalisierten Moon ID Card gespeichert werden, die später als Give-Away mit nach Hause genommen werden kann.

Die Berliner Designer von Archimedes Exhibitions haben für die Erlebniswelt eine immersive Szenografie aus Licht- und Klanginstallationen entworfen, die die Besucher auf ihrer Mission in andere Welten führt. Die Ausstellungsarchitektur, das Exponatdesign und die Formsprache der Grafiken sind von runden Formen geprägt, die vom Moon-Logo, dem Mond und Planetenumlaufbahnen inspiriert sind. Ein Großteil der Ausstellung ist in einem hellen, futuristischen Look gestaltet, mit dem merklich eine Schwelle zur Zukunft markiert wird. Zugleich werden so Assoziationen an Raumstationen beziehungsweise Städte der Zukunft geweckt.

Die Grafiken greifen Elemente aus der Welt der Science Fiction auf. Farbliche Highlights bilden die CI-Farben von Moon – ein dunkles Blau und der Farbton Mint Energy – sowie ausgewählte Auszeichnungsfarben innerhalb der einzelnen Ausstellungsbereiche.

Einen gestalterischen Kontrapunkt bildet der Beginn der Mission: Durch ein dunkles Portal “reisen” die Besucher durch das Weltall auf den Mond. Eine immersive Lichtinstallation durchströmt den Raum und simuliert den Lichtschein unendlich vieler Sterne. Die besondere Bodenbeschaffenheit, die die Mondoberfläche widerspiegelt, und das Spiel mit Licht und Schatten angesichts der Dunkelheit im Weltraum erzeugen eine kosmische Atmosphäre. Wie einst Neil Armstrong können die Besucher hier ihren Fußabdruck hinterlassen.

Zudem erfahren sie, dass die Entwicklungen von Ferdinand Porsche, u.a. das erste Elektroauto von 1889, die Grundlage für den ersten Moon Rover der Nasa geschaffen haben – und welch wichtige Rolle die Energieerzeugung durch Photovoltaik bei Mondmissionen spielt. Ihre eigene “Power” erproben die Besucher am Full Body-Exponat “Moon Jump”. Wer am höchsten springt, wandelt am meisten Energie um. Zugleich wagen sie damit auch den Sprung in die Zukunft, denn die erzeugte Energie leitet auch szenografisch in den nächsten Ausstellungsbereich über.

Das inhaltliche wie gestalterische Leitmotiv Energie führt die Besucher in Form faszinierender Energieströme aus LED-Bändern in das MooN Camp. In dieser imaginären Raumstation durchziehen LED-Bänder die Szenerie, verbinden Exponate zu einem ganzheitlichen Energienetz und laufen im Zentrum des Raums zu einer imposanten Lichtinstallation, dem “Energy Tree”, zusammen. Elemente aus hellem Holz kontrastieren den cleanen, futuristischen Look und verkörpern den Nachhaltigkeitsaspekt der Erlebniswelt.

Im Moon Camp erfahren die Besucher an interaktiven Stationen, wie smarte Technologien in Zukunft Energiegewinnung, -speicherung und -nutzung verändern werden, sich der persönliche Energiebedarf vollständig aus nachhaltiger Energie decken lässt und wie Elektrofahrzeuge sowie die zugehörige Batterietechnologie funktionieren.

Mit dem erlernten Wissen erleben die Besucher im Anschluss in der “Future City” die Vorteile nachhaltiger und zugleich an den Bedürfnissen der Menschen orientierter Mobilitätskonzepte. Diese können sie dann selbst an einem interaktiven, multimedialen Stadtmodell Salzburgs anwenden. Als “Experten” für zukünftige Mobilität verlassen die Besucher den Experience Space entlang einer effektvollen, auch von außen weithin sichtbaren LED-Wand mit einer atmosphärischen Video- und Soundinstallation. Die Animation reagiert auf die Bewegungen der Besucher und lässt sie im beim Verlassen des Experience Space den Klang der Mobilität von morgen erleben.

Der angeschlossene Outdoor-Bereich der Mooncity ist nicht nur als eine öffentlich zugängliche, grüne Oase, die zum Verweilen unter Bäumen einlädt. Zusätlich kann auf dem dortigen Micro Mobility-Parcours ein Baustein zukünftiger Mobilität in Form von E-Scootern getestet werden.