Nicht immer muss es ein neuer Store sein um die neusten digitalen Touchpoints zu integrieren. In Stuttgart entwickelte das Team von Umdasch Digital Retail – ehemals Gundlach Seen Media – ein zielgruppenoptimiertes Digital Signage Konzept. So erkennen Sensoren Alter & Geschlecht der Kunden und spielen auf den umliegenden Digital Touchpoints zielgruppenrelevante Produktempfehlungen aus. So kann effektives Digital Signage am PoS sein – simpel aber effektiv.

Nicht nur Digital Signage kommt von Umdasch, sondern der komplette Ladenbau wurde von der Umdasch Gruppe realisiert.