An fünf Orten weltweit können Samsung Partner und potentielle Kunden den ultimativen LED Luxus The Wall Lux erleben. In Großbritannien steht ein Wall Lux mitten im Luxuskaufhaus Harrods sowie im Samsung Showroom KX in der britischen Hauptstadt. Eine ungewöhnliche Location und doch sehr konsequent ist das Luxury Living Experience Centre in Monaco, dem Ort wo Yachtbesitzern alle Wünsche erfüllt werden. Weitere Showrooms sind am Samsung Stammsitz in Südkorea und bei AV Intelligence in Singapur.

Das nun Tausend von Samsung Partner und Kunden zu den fünf Showrooms pilgern ist bei einem kolportierten Kaufpreis von 450-500.000 Euro nicht zu befürchten. Aber die Rolle von Showrooms wird für LED-Anbieter immer wichtiger. Das zeigt auch das große Interesse an den europäischen LED-Showrooms von Samsung und LG in Eschborn die sehr gut ausgelastet sind.