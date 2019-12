Iiyama Deutschland:

Account Manager – Professional Displays – Sales Nord-, Westdeutschland (m/w/d)

Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte per Mail an: recruitment.de@iiyama.com

In Ihrer Rolle als Account Manager – Professional Displays – betreuen Sie von Ihrem Home Office aus unsere Vertriebspartner und potenzielle Neukunden, um unsere Ziele in den Bereichen Large Format (interaktiv) Displays und Touchscreens zu erreichen. Dabei arbeiten Sie eng mit dem Sales-, Marketing-, und dem LFD-Team zusammen. Sie berichten direkt an den Sales-Director DACH.

DAS ERWARTET DICH an unserem Standort Hamburg

Als Project Manager Technology bist du mit deinem technischen Wissen Teil unseres Technology Teams. Du arbeitest bei Hardware- und Softwareprojekten im Bereich Digital Signage mit. Du unterstützt unseren Teamlead Technology und erhältst ebenso Teilprojekte, für die du eigenständig verantwortlich sein wirst, u.a.:

Du bist technischer Ansprechpartner für unsere Kunden

Du unterstützt intern den Vertrieb, das Business Management und die Contentabteilung bei technischen Themen und neuen Projekten

Du unterstützt beim Einkauf von Hardware und der Planung von Montagen mit unseren Servicedienstleistern

Du hast Kontakt zu unserem Headquarter in Stockholm und koordinierst mit dem Entwickler-Team Themen rund um unsere Digital Signage Software sowie andere Appprojekte

Du übernimmst die Planung und das Broadcasting von Content in unser CMS und bist verantwortlich für die Einrichtung und Integration neuer Kunden und Projekte

Du unterstützt beim Erstellen von KVA’s und Reportings

DAS BRINGST DU MIT

Interesse an technischen Themen – du musst aber kein Profi sein!

Zielgerichtete, selbständige und systematische Arbeitsweise

Hohes Maß an Flexibilität, Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft

Teamgeist, Motivations- und Kommunikationsfähigkeit

sichere und freundliche Kommunikation mit Kunden

Gute Kenntnisse in MS Office

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Ein abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt / Technology / IT / Medien, eine Ausbildung im Bereich Fachinformatiker / Medien- oder Elektrotechnik oder eine kaufmännische Ausbildung und starkes Interesse an Technik – gerne auch Berufsanfänger

WIR BIETEN DIR

Ein buntes Kundenportfolio aus verschiedenen Branchen – vom Mittelstand bis zu großen internationalen Konzernen in einer innovativen und spanenden Branche

Enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und Ländern

Ein tolles Team, eine lockere Arbeitsatmosphäre und flache Hierarchien sowie kurze Entscheidungswege

Betreuung und Workshops durch unsere schwedischen Experten

Agenturleben mit ausgewogener Work-Life-Balance mitten im bunten und belebten Stadtteil Ottensen (direkt am Bahnhof Altona mit tollen Essensmöglichkeiten)

faire Arbeitsbedingungen und -arbeitszeiten

Eine HVV Monatskarte sowie eine kostenlose Mitgliedschaft beim Urban Sports Club

Eine Siebträgermaschine und Café Latte Art Wettbewerbe

Weihnachtsfeiern in Stockholm

KLINGT GUT?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung inkl. Gehaltswunsch und des frühestmöglichen Eintrittstermins. Deine Ansprechpartnerin ist Maike Frölich / Standortleitung Hamburg.

ÜBER UNS

Visual Art ist eine digitale Service Agentur mit Leidenschaft für Strategie, Kreativität und Technologie. Wir liefern als Full-Service-Anbieter, unterschiedlichste digitale Lösungen von Menüanzeigen bis hin zu prämierten Werbefilmen in über 15 Länder weltweit. McDonald’s, 7Eleven, IKEA, Electronic Arts und Sony Computers sind nur einige der Unternehmen, die auf Visual Art als Partner vertrauen. Uns treibt Neugier und Kreativität voran und wir sind Pioniere im Bereich des Digital Signage und Digital Out of Home Media (DOOH). Wir mischen technische Expertise mit innovativen und kreativen Talenten, um eine Gesamtlösung im Bereich der digitalen Kommunikation zu bieten. Unsere mehr als 140 Mitarbeiter arbeiten von unseren Büros in Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Deutschland und den USA. Wir sind in 15 Ländern aktiv und wachsen stetig.

MEHR EINDRÜCKE? Besuche unserem Vimeo Kanal www.vimeo.com/visualartgroup

Zusätzliche Leistungen:

Betriebliche Altersvorsorge

Zusätzliche Urlaubstage

Flexible Arbeitszeiten

Home Office

Firmenhandy

Art der Stelle: Vollzeit, Festanstellung