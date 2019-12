Albert Heijn testet seit September 2019 den digitalen Convenience Markt vor der Unternehmenszentrale mit eigenen Mitarbeitern. Mit dem Pilotbetrieb am Amsterdamer Flughafen öffnet Albert Heijn den Pilotbetrieb auch für reguläre Kunden. Entwickelt wurde der Store mit dem amerikanischen Technologie-Start-up AiFi und mit der niederländischen Großbank ING.

Das Store Konzept vereinfacht nicht nur das Einkaufen radikal, sondern kann auch dank der Integration in einen Standardcontainer „Plug and Play“ an Orten platziert werden, an denen kurzfristig Bedarf besteht. So könnte der Digital Store Container auch während einer Messe wie der ISE existierende Stores entlasten.

Die Flughafen-Location wurde ausgewählt, um möglichst vielen Kunden die Möglichkeit zu geben den Digital Store zu testen. Ziel ist es, die Technologie und das Kundenerlebnis im Store zu verbessern.

Das Konzept funktioniert analog zu Amazon Go: Kunden scannen Ihre (kontaktlose) Debitkarte an der Tür und diese öffnet sie automatisch. Im Store wählen Kunden die gewünschten Produkte aus, legen sie in die Tasche und verlassen den Store ohne weiteren Check-out. Die ausgewählten Waren wird automatisch über an der Decke und in den Regalen integrierten Sensoren registriert und bezahlt.

An der Außenseite werben große LED-basierte Digital Signage Videowalls um Kundschaft.