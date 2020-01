Zur großen Überraschung tritt KQ Nguyen-Phuc aus der ersten Reihe bei Quividi zurück. Nach sieben Jahren an der Spitze sei es Zeit neue Aufgaben im Start-up Umfeld zu übernehmen. „Ich liebe es neue Sachen aufzubauen” schreibt KQ zu seinem Abschied. Als Chairman und Gesellschafter bleibt er Quividi auch weiterhin verbunden.

Für das Tagesgeschäft als CEO verantwortlich zeichnet sich nun Laetitia Lim verantwortlich, unterstützt von den beiden Gründern Olivier Duizabo (President) und Paolo Prandoni (Chief Scientific Officer).

Laetitia Lim ist seit 2018 als COO bei Quividi tätig. Sie begann ihre Karriere bei L’Oreal und hatte mehrere Finanz- und allgemeine Managementpositionen in Asien inne, zuletzt als GM für die L’Oréal Luxury Division in Taiwan. Anschließend war sie Mitbegründerin der CompareAsiaGroup, dem führenden asiatischen Finanzplatz, der in 6 Ländern vertreten ist. Laetitia hat einen Abschluss von INSEAD und ESCP Europe Business School in Frankreich.

„Es ist eine Ehre und eine große Verantwortung, die Zukunft von Quividi zu gestalten“, sagt Laetitia Lim. „Ich bin überzeugt, dass wir die Stärken und Leistungen des Unternehmens nutzen können, um Quividis Führungsposition und das Wertversprechen in der Digital Signage-Branche weiter auszubauen. Indem wir die bereits beste Computer-Vision-Technologie auf dem Markt um größere datenwissenschaftliche Fähigkeiten erweitern, wird Quividi in der idealen Position sein, um Marketingexperten bei der Optimierung ihrer Digital Signage-Kommunikation zu unterstützen und ihr Engagement und ihre Verkäufe zu fördern.“

„Quividi tritt in seine nächste Phase ein“, fügt Ke-Quang Nguyen-Phuc hinzu. „Der Zeitpunkt für diesen Übergang ist perfekt, da ich weiß, dass Laetitias Vision und Umsetzung Quividi helfen wird, weiter von den sich beschleunigenden Veränderungen in den DOOH- und Einzelhandelsumgebungen, in denen wir tätig sind, zu profitieren.“