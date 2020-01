Durch die Eröffnung des neuen Office will YOC, seines Zeichens Mobile-first Ad Technology Unternehmen, die direkte Zusammenarbeit mit Agenturen, Publishern und Technologiepartnern verstärken. Auch die Erschließung neuer Kunden und Partnerschaften soll weiter vorangetrieben werden. Jan-Philipp Beck übernimmt als Head of Sales zusammen mit seinem Team die Betreuung der Key Accounts in Hamburg.

„Jan-Philipp ist aufgrund seiner Vertriebsexpertise bei Axel Springer, Gruner + Jahr, Google und zuletzt bei Ströer Digital ein anerkannter Experte in der Branche. Wir freuen uns, dass er uns auf unserem Wachstumskurs unterstützen und das Team in Hamburg kontinuierlich ausbauen wird“, kommentiert Jan Gräwen, Geschäftsführer der YOC Mobile Advertising GmbH.

„Die Entscheidung für die Standorteröffnung in Hamburg war strategisch sehr wichtig für unsere Unternehmensentwicklung im Heimatmarkt Deutschland. Die Expansion orientiert sich an unserem Anspruch, neben herausragender Technologie exzellente Beratungs- und Serviceleistungen für unsere Partner zu leisten und beschleunigt das Wachstum der gesamten Unternehmensgruppe“, ergänzt Dirk Kraus, Gründer und CEO der YOC AG.