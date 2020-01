Hannspree, Hannstar und Hannstouch – die Taiwanesen treten am Markt unter verschiedenen Namen auf. Bekannt ist Hannstar dem einen oder anderen Marktteilnehmer mit Arbeitsplatzmonitoren unter der Markt HannsG und als einer der weltgrößten Hersteller von Displaypanels für Notebooks, Tablets und andere IT Devices. Die Kompetenz liegt bei Displaykomponenten – für Digital Signage also bei Open Frame Lösungen oder Build-to-Order (BTO) auf Kundenwunsch.

Open Frame Touchdisplays bietet Hannspree in Größen von 10“ bis 55“ und Built to Order Large Format Displays 43“ und 55“ an. Die meisten der Displays im professionellen Einsatz sind in Vending Machines oder Kioskterminals verbaut.

Hannspree will im deutschen Integratoren Markt eine größere Rolle spielen und hat dazu Abdullah Cakmak als Senior Sales Manager DACH von Iiyama abgeworden.