Als Cancom haben wir vergangenes Jahr festgestellt, dass das Thema Digital Signage immer stärker mit anderen Technologien zusammenwächst – speziell, wenn es um Themen wie Analytics, Sensorik, AR/VR und die Digital Xperience Platform (DXP) geht. Vor allem der stationäre Handel treibt diese Thematik voran. So ist zunehmend gewünscht, die einzelnen Inselplattformen und die Onlinewelt miteinander zu verschmelzen und von einem Integrator bedienen zu lassen.

Genau dazu sind wir in der Lage: Als Gesamtdienstleister für den stationären Handel können wir mit unserem Portfolio sowohl den Bereich Digital Signage als auch IoT-Infrastrukturen abdecken. Hinzu kommen Themen wie digitale Preisauszeichnungen (ESL), Kassensysteme oder Netzwerk-Infrastrukturen. Dabei bieten wir alle Leistungen mit einem Managed Service-Ansatz an.

Gerade im Bereich Digital Signage haben wir in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von mittleren- und Großprojekten für Unternehmen umgesetzt. 2019 konnten wir die Projektanzahl nochmals steigern. Dies trifft besonders auf das sogenannte „Corporate Signage“ zu. Darunter verstehen wir den Einsatz von Digital Signage zur Optimierung der internen Kommunikation. Konkret implementierten wir beim Kunden unter anderem digitale schwarze Bretter, Screensaver auf Desktopmonitoren, Menüboards, Begrüßungsdisplays sowie Displays für die Darstellung von Kennzahlen/Dashboards im Produktionsumfeld. In vielen Fällen haben wir zusätzlich Lösungen für ein effektives Ressourcenmanagement, wie beispielsweise Raumbuchungssysteme, eingeführt.

Neben dem klassischen Digital Signage über Playout-PCs hat sich auch der Markt für Streaming- und SoC-Lösungen stark weiterentwickelt und wir unseres Erachtens auf weiterhin stark zunehmen.

Wie von uns bereits prognostiziert, zeigen gerade Projekte mit großformatigen Visualisierungen – beispielsweise über LED-Installationen – eine verstärkte Präsenz am Markt. Auch in diesem Bereich haben wir eine Vielzahl von Projekte für den stationären Handel und im Corporate-Umfeld umgesetzt. Wer sich selbst ein Bild von unseren Leistungen machen möchte hat dazu am 18. und 19. März 2020 die Gelegenheit. Dann findet unser Event INSPERIENCE Expo & Conference statt mit einem eigenen Bereich für Retail-Lösungen und Digital Signage.