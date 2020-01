Die mit einer Vandalismussicheren Abdeckung ausgestattete 270° Bande startet im Nordrang mit 144m Länge und einer einzigartigen Höhe von 1,60m und umfasst Ost- und Westrang mit jeweils 127m Länge und 1,20m Höhe. Aufgrund der gezielt gewählten Maße der Module (500 x 100)mm ist es möglich, diese in 10cm Schritten an jede Balustrade anzupassen.

Die Cabinets sind von oben zugänglich und können so leicht gewartet oder komplett ausgetauscht werden. Die Ansteuerung der hochauflösenden Outdoor IP65-LED-Module erfolgt über vier Novastar-Controller. Mit einem 10mm Pixel Pitch, dem 140° H/V Abstrahlungswinkel und der anpassbaren Helligkeit von bis zu 5000 cd/m² sind die Werbe-und Informationsbotschaften nicht nur von den meisten Zuschauern einsehbar, sondern werden auch von TV-Kameras bei übertragenen Spielen öfters eingefangen.

„Unter unserem neuen Motto ‚Brands, Events, Solutions‘ konnten wir mit der neuen 270 ° Bande unserem Kunden Borussia Dortmund in einem der größten Fußball Stadien Europas innerhalb von 2 Monaten eine zusätzliche weltweite Vermarktungs-und Branding-Plattform schaffen“, so Sebastian Kunitz, Head of Sales & Operations von APA , zufrieden.

„Besondere Herausforderungen waren neben dem engen Installations-Terminfenster der Fußballsommerpause, die aber durch Supercup-und Testspiele unterbrochen wurde, die Konstruktion der Metall-UK mit insgesamt 16,5m Rundungen, sowie die erschwerte Installation über den schräg abfallenden unteren Sitzplätzen an der oberen Rangfassade in 6m Höhe. Aber unser Technikteam hat gemeinsam mit dem APA Projektteam auch das in kürzester Zeit gemeistert,“ erklärt Tobias Kick, Projektleiter Expromo.