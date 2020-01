Weischer.Media, einer der führenden Vermarkter für Kino-, Außen- und Onlinewerbung, startet mit einer neuen Corporate Identity in das kommende Jahrzehnt. Ab sofort tritt die Unternehmensgruppe unter der Absendermarke Weischer auf. Die einzelnen Subbrands und Tochterfirmen der Unternehmensgruppe werden der neuen Dachmarke zugeordnet, wodurch ihre Zugehörigkeit klar definiert wird:

So firmiert Kinovermarkter WerbeWeischer künftig unter Weischer.Cinema und Jost von Brandis, die Agentur für die mobile Customer Journey, tritt nun unter Weischer.JvB auf. Ebenfalls künftig an die Dachmarke Weischer angedockt sind: Weischer.Online, Weischer.Q und Weischer.GeoConsult.

Die neue Dachmarkenstrategie von Weischer ist auch Ausdruck eines gewachsenen Selbstbewusstseins. Die Bedeutung des Hamburger Familienunternehmens innerhalb der Medienbranche ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen und die einzelnen Geschäftsfelder und Kulturen sind nicht mehr voneinander zu trennen. „Bislang haben wir uns immer als ein Element in einer längeren Dienstleisterkette vom Kunden bis zur Werbung in den Medien verstanden“, sagt Chairman Florian Weischer. Marcus Weischer, ebenfalls Chairman, ergänzt: „Wir sind inzwischen ganz nahe an den Kunden gerückt und erarbeiten für ihn Kommunikationslösungen, die nicht mehr auf einzelne Medien beschränkt sind. Wir spielen längst auch in Bereichen wie der Datenanalyse, der Beratung oder der Implementierung von IT eine wichtige Rolle.“

Neue CI steht für Wandel der Märkte

Sinnbild und Logoelement innerhalb der neuen Corporate Identity ist der Buchstabe „W“ als stilisierte Welle. Diese steht für den stetigen Wandel der Märkte, aber auch den Anspruch, als Unternehmen immer in Bewegung zu bleiben und den Wandel erfolgreich mitzugestalten, erklärt die Unternehmensgruppe. Gleichzeitig verweist die Welle auf den Hamburger Standort sowie den Gründer Hans Weischer, der eine besondere Leidenschaft für den Segelsport hatte.

Die Differenzierung der einzelnen Subbrands erfolgt über Farbcodes. Kreiert wurde die neue CI von der Agentur Karl Anders, Hamburg. „Die neue Dachmarkenstrategie zeigt auch, dass wir uns weiter für neue Geschäftsfelder öffnen und dort selbstverständlich unseren Platz einnehmen können“, sagt Florian Weischer. Ab sofort heißt es also für die Mitarbeiter nur noch: „Ich arbeite bei Weischer.“