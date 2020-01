Unter dem Namen Neo Solutions bietet Neo Advertising einen umfassenden Service für die Ent­wicklung, Implementierung und den Betrieb von digitalen visuellen Kommunikationslösungen an. Dieser richtet sich an den öffentlichen und privaten Sektor, den Einzelhandel, die Industrie, internationale Organisationen und Dienstleistungsunternehmen, welche Bedarf für digitale Kunden- und/oder Mitarbeiterkommunikation haben.

Getrieben durch die digitale Transformation ist der Digital Signage-Markt in den letzten drei Jahren sehr stark gewachsen. Um diese Wachstumsstrategie voranzutreiben hat sich Neo Advertising per 1. Januar 2020 mit Joël Dufour einen ausgewiesenen Fachmann an Bord geholt. Als Business Development Manager wird er sich mit seiner Erfahrung in der Entwicklung komplexer digitaler Kommunikationslösungen um anspruchsvolle Kunden kümmern.