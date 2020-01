Mit dem neuen Führungsduo unterstreicht Macom die Bedeutung und die Eigenständigkeit des neuen Geschäftsfeldes Managed AV- & IT-Services, dessen Eröffnung der Consulter Ende Oktober bekanntgegeben hatte. Die abgedeckten Leistungsbereiche wie beispielsweise SLA-Management, Helpdesks und Monitoring, EoL-Services und regelmäßige Experten-Reviews sollen Kunden bei Betrieb und Weiterentwicklung ihrer medientechnischen Anlagen unterstützen.

Vor seiner Tätigkeit bei Macom war Hermann über fünf Jahre lang Geschäftsführer der Crestron Germany GmbH mit Schwerpunkt auf Vertrieb und Business Development. Davor hatte er dort bis 2013 die Rolle des Vertriebsleiters D-A-CH inne. In dieser Funktion hatte er die Abteilungen des B2C- und das B2B-Kundengeschäftes mit jeweils eigenen Vertriebsstrukturen aufgebaut.

Gerald Wintersinger war bis zu seinem Wechsel in das neue Geschäftsfeld vier Jahre als Senior AV Consultant bei Macom beschäftigt. In dieser Rolle betreute er die Rahmenverträge von Key-Kunden wie einem führenden internationalen IT-Berater. Davor hatte er sechs Jahre lang auf Kundenseite den Betrieb von medientechnischen Installationen verantwortet. Mit dieser Erfahrung baut er nun die Prozessstrukturen auf.

Björn Jensen, Geschäftsführer der Macom GmbH, erläutert: „Wir greifen hier ein neues Bedürfnisfeld unserer Kundenzielgruppen an, in dem wir ein großes Potenzial sehen. Um das neue Geschäftsfeld von Anfang an auf stabile und erfolgreiche Füße zu stellen, haben wir uns für das Führungsduo Hermann und Wintersinger entschieden. Beide sind ausgewiesene Experten in Ihren Bereichen und bringen große Erfahrung mit. Zusätzlich werden wir ein eigenes Vertriebsteam und ein eigenes operatives Delivery-Team für die macom Managed AV- & IT-Services aufbauen.“