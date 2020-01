Nur wenige Kilometer östlich von Tel Aviv in der Stadt Petach Tikva liegt Intels neuer Vorzeige-Komplex. Auf rund 75.000 Quadratmetern vereint das 11-stöckige Innovations- und Entwicklungszentrum, inzwischen das vierte von Intel in Israel, knapp 2.000 Mitarbeiter, die zuvor auf acht Gebäude und fünf Campusse verteilt waren.

Das als das „intelligenteste Gebäude der Welt“ gefeierte PKT1 ist mit circa 14.000 intelligenten Sensoren und über 370 Quadratmetern Absen LED-Displays bestückt. Letztere wurden von Creative Labs Israel installiert, die unter anderem ein digitales Studio, eine konzeptionelle Kreativabteilung und die interaktive Entwicklung betreiben und auch für alle Inhaltsentwürfe verantwortlich sind.

Isreals größte Outdoor LED-Anzeige

Die moderne Displaytechnologie von Absen liefert die visuelle Leistung im sowie am PKT1. Besonders auffallend ist nämlich die Anzeige auf der Außenwand des Gebäudes, mit 309 Quadratmetern die größte LED-Außenanzeige in Israel. Die maßgeschneiderte und stromsparende A1099 LED-Anzeige wurde installiert, um Mitarbeiter sowie internationale Kunden und Partner zu begrüßen. Der Screen zeigt Videoinhalte samt 3D-Effekt, um so die Aufmerksamkeit der Passanten und Mitarbeiter auf den ersten Blick auf das Unternehmen zu lenken. Aus Gründen der Bequemlichkeit werden auch die Verkehrsinformationen während der Hauptverkehrszeit dargestellt.

Mehrere Spezialkonstruktionen gewährleisten die Qualität, Stabilität und visuelle Leistung der LED-Anzeige. Erste Herausforderung war die Verbindung der angrenzenden Seiten, hier musste genügend Platz für die Stahlkonstruktion und die Wartung eingeplant werden, ohne den visuellen Gesamteffekt des Bildschirms zu beeinträchtigen. Das nächste Problem war die Abdichtung der Unterseite des Bildschirms. Da oben kein Schirm installiert ist, mussten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, um das Wasser abzuführen und den Screen zu schützen.

LED in Lobby und CEO-Sitzungsraum

Weitere Absen-LED-Bildschirme wurden in der Lobby und im Besprechungsraum des Gebäudes installiert. Zwei interaktive N Plus LED-Screens im Haupteingang des PKT1 stellen die Produkte und die Unternehmenskultur von Intel vor. Zudem werden die Handlungen von Passanten auf dem Inhalt des Bildschirms durch verschiedene bewegliche Objekte wie beispielsweise Fische und Würfel reflektiert. Die Panels der N Plus-Serie werden aus intelligenten Modulen zusammengesetzt, die eine Echtzeit-Überwachung auf verschiedenen intelligenten Terminals unterstützen und den Benutzer im Falle von Ausfällen per E-Mail benachrichtigen. Die Bildschirme können auch mit der gesamten technologischen Infrastruktur des Gebäudes verbunden werden.

Absenicon, eine All-in-One-Präsentationslösung für Besprechungsräume, Konferenzräume oder auch Auditorien wurde im hellen CEO-Sitzungsraum positioniert. Da die Wand des Sitzungsraums hauptsächlich aus Glas besteht, ist es wichtig, dass der Bildschirm bei hohem Umgebungslicht visuelle Eleganz bieten kann, um interaktive und gemeinschaftliche Besprechungen zu unterstützen. Wegen seines höheren Kontrastverhältnisses und der höheren Helligkeit im Vergleich zu Projektoren viel die Wahl darum auf die Absenicon-Lösung. Die Teilnehmer müssen sich so nicht die Mühe machen, die Vorhänge zu schließen.