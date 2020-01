Besucher des Gyeongnam Masan Robot Land werden durch eine Reihe spektakulärer Visualisierungen auf eine besondere Erlebnisreise mitgenommen. Zum Einsatz kommen dabei Laserprojektoren der GS- und der HS-Serie sowie Videoprozessoren und Show-Control Systeme von Christie. Das in der südkoreanischen Stadt Changwon errichtete Robot Land ist 1,25 Millionen Quadratmeter groß und umfasst ein Forschungs- und Entwicklungszentrum, ein Kongresszentrum sowie einen Freizeitpark. In seinen Hauptattraktionen vereint der Park modernste Robotertechnologie und Unterhaltung.

„Als erster Roboter-Themenpark der Welt haben wir keine Mühe gescheut, um den lokalen und internationalen Besuchern von Gyeongnam Masan Robot Land ein besonderes visuelles und akustische Erlebnis zu bieten“, erklärte Seung Won Ham, Head Manager (System Team TE/Leader) bei Star Networks. „Neben dem Einsatz von Hochleistungsprojektoren und Medienservern wollten wir eine Technologielösung anbieten, auf die sich der Anwender verlassen kann. Wir haben uns aufgrund der Benutzerfreundlichkeit, Leistung, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit für Christie entschieden.“

Insgesamt 48 Christie DWU850-GS- und 8 D13WU-HS-Laserprojektoren wurden von den koreanischen Partnern des Unternehmens, Star Networks und Digital Line Technology Group (D.L.T Group), in den Themenbereichen installiert. Ergänzt werden sie durch verschiedene Pandoras Box-Systeme des Projektionstechnikherstellers, die für die Echtzeit-Videoverarbeitung und Showsteuerung sorgen. Die DWU850-GS-Projektoren werden vornehmlich für Projektionsmapping und immersive Displays eingesetzt, die die Besucher mit Hilfe von High-Tech-Robotern in futuristische Welten entführen, während die D13WU-HS-Projektoren in einer schwebenden Vollkuppel-Projektionsleinwand strahlen. Bekannt als „Wing of Cosmos“, bietet diese hoch-immersive Attraktion eine 20 Meter hohe Vollkuppel-Bildwand und Content in 4K-Auflösung, der von der D.L.T. Group produziert wurde. Kombiniert mit Surround-Audio und Motion Seats hat sich die Attraktion bereits zum absoluten Besuchermagnet im Freizeitpark entwickelt.

„Die Projektoren und Pandoras Box ermöglichen eine exakte Synchronisierung zwischen den Robotern und Inhalten, um ein höchst unterhaltsames und fesselndes Show-Erlebnis zu liefern. Das sorgt bei den Besuchern seit der offiziellen Eröffnung des Parks für Begeisterung. Wir sind sehr zufrieden mit dem Endergebnis“, fügt Seung Won Ham hinzu. Steve Bang, Account Manager, Entertainment, Christie Korea, betont: „Wir freuen uns, dass sich das Gyeongnam Masan Robot Land bei den meisten seiner Attraktionen für unsere leistungsstarken und zuverlässigen 1DLP-Laserprojektoren und die Pandoras Box entschieden hat. Der erfolgreiche Einsatz und die Integration dieser Christie-Produkte in den jeweiligen Bereichen durch unsere Partner haben die Vielseitigkeit und die unbegrenzten Möglichkeiten aufgezeigt, faszinierende Showelemente für alle Besucher zu schaffen.“