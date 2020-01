Rund 13 Prozent Zuwachs, fast 2,5 Milliarden Euro Bruttoumsatz und ein deutlich ausgebauter Marktanteil von nunmehr 7,5 Prozent: Out of Home blickt auf ein fulminantes Werbejahr 2019 zurück. Von Plakat über Transport Media bis At Retail-Media und Ambient zieht sich der ausnahmslos positive Trend. Dabei wachsen die klassischen Werbeträger (OoH analog) wie auch die digitalen.

Erwartungsgemäß legt das kräftig aufstrebende Segment Digital Out of Home (DooH) deutlich stärker zu als das analoge und erreicht einen Anteil von 30 Prozent (2018: 24 Prozent) am Gesamtumsatz der Gattung OoH. Insbesondere der bereits etablierte Bereich im Bereich von Transport Media entwickelte sich überdurchschnittlich: Das Auftragsvolumen für Werbung auf den bundesweit flächendeckend verteilten digitalen Screens in Bahnhöfen stieg gegenüber dem Vorjahr um mehr als 50 Prozent. Doch auch der intensiv betriebene Aufbau von DooH im öffentlichen Raum zeigt zunehmenden Erfolg. Digitale City-Light-Poster und City-Light-Boards im Straßenraum verzeichnen ein Umsatzplus von 38 Prozent.

OoH und Online tragen deutschen Werbemarkt

Zugleich erweist sich OoH – ebenso wie Online – erneut als entscheidende Stütze des gesamten deutschen Werbemarkts. Dessen Zuwachs wird zu mehr als 90 Prozent von Out of Home und Online getragen.

Dabei steuert OoH mit seinem Plus von fast 284 Millionen Euro zum ersten Mal sogar den höchsten Anteil bei (Online: 281 Millionen Euro). Demgegenüber können die traditionellen Leitmedien wie Print und nun auch Fernsehen keine nennenswerten Wachstumsimpulse setzen. Kurzum: Ohne die hoch aktiven Treiber OoH und Online sähe es für den Werbemarkt 2019 schlecht aus, der „Zuwachs“ läge marginal über Null.