Der amerikanische Digital Signage und Digital Retail Spezialist Stratacache vereinbarte auf der NRF-Messe in New York City eine Partnerschaft mit der chinesischen BOE Technology Group. BOE (15 Mrd USD Umsatz) produziert ab sofort für Stratacache ein komplettes LCD-Display Linie-up. Die professionellen Screens werden unter der Marke Scala und Optika Display exklusiv von Stratacache weltweit vertrieben.

Durch diese Partnerschaft wird erweitert Stratacache sein komplettes Marketing-Technologie-Angebot, das Hardware, Software und Dienstleistungen umfasst, mit professionellen Displays. Stratacache plant die Screens sowohl in neuen Digital Signage Projekten als auch an die weltweit 15.000 Bestandskunden in mehr als 100 Ländern anzubieten.

BOE produziert die Displays im Rahmen einer OEM-Vereinbarung (Original Equipment Manufacturer) für Stratacache. Die Scala- und Optika-Displays werden in allen relevanten Bildschirmgrößen angeboten und spezielle Funktionen anbieten. Stratacache setzt dabei insbesondere auf ein fortschrittliches Power-Managements, 24 x7 Dauerbetrieb, intelligente Sensorunterstützung und verlängerte Garantien für einen praxisnahen Lebenszyklus.

„Chinesische Display-Anbieter werden den globalen Displaymarkt anführen“, sagte Chris Riegel, CEO von Stratacache auf der NRF in New York City. „BOE ist mehr als ein Displayhersteller. Sie sind ein IoT-Unternehmen, das in Bezug auf Display-Innovation, Qualität, Leistungsfähigkeit und Preisgestaltung auf globaler Ebene äußerst wettbewerbsfähig ist. Die Erweiterung unseres Portfolio ermöglicht es uns, unser Lösungsangebot an Hardware, Software und Dienstleistungen für unsere Kunden vollständig zu erweitern, mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis und einem bewährten, etablierten globalen Support-Netzwerk.“

„Stratacache verfügt über die Infrastruktur, um unsere fortschrittliche Display-Technologie weltweit zu vermarkten, zu vertreiben, zu warten und zu unterstützen“, sagte Jikai Yao, Direktor des B2B CSPO von BOE.