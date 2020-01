Zum Kerngeschäft von Goldbach, der Vermarktung und Vermittlung von Werbung in privaten Medien und Out-of-Home, stoßen ab Januar 2020 die Titel des Medienverbunds Tamedia wie beispielsweise „20 Minuten“. Verantwortlich dafür sind die neu gegründeten Goldbach-Töchter 20 Minuten Advertising AG und Goldbach Publishing AG, die auch die Drittvermarktung von Print ausbauen wird. Für Out-of-Home ist die bereits bestehende Neo Advertising AG verantwortlich, die seit Anfang Jahr bei Goldbach angegliedert ist.

Neuer Verwaltungsrat

In der dezentralen Organisationsstruktur der TX Group sind seit Anfang des Jahres sämtliche Vermarktungstätigkeiten bei Goldbach angesiedelt. Im Zuge dieser Veränderungen erhält Goldbach einen neuen Verwaltungsrat und erweitert das Executive Committee. So kehrt nach mehreren Jahren als Präsident Jens Alder als Mitglied in den Goldbach Verwaltungsrat zurück. Die TX Group Verwaltungsräte Martin Kall, Konstantin Richter und Pietro Supino sowie Samuel Hügli, Leiter Technology & Ventures, treten neu in den Verwaltungsrat ein. Sandro Macciacchini, Leiter Finance & HR der TX Group, und Christoph Tonini bleiben Mitglieder. Nach seinem Rücktritt als CEO der TX Group zum 30. Juni 2020 wird Christoph Tonini als Goldbachs Verwaltungsratspräsident von Pietro Supino abgelöst werden.

Änderungen im Executive Committee

Anfang Januar sind Nicole Klose (HR Business Partner) und Mark Luck (Director Controlling, M&A, Strategic Projects) sowie Marco Gasser (Managing Director 20Minuten Advertising AG), Philipp Mankowski und Thierry Furrer (beide Managing Directors Goldbach Publishing AG) neu zum Executive Committee der Goldbach rund um CEO Michi Frank gestoßen. Weiterhin im Executive Committee sind Raoul Gerber (Stv. CEO Goldbach Group), Alexander Duphorn (CEO Goldbach Media (Switzerland) AG), Ralf Brachat (Managing Director Swiss Radioworld), Stefan Wagner (Managing Director Goldbach Audience) und Roland Wittmann (Chief Strategy Officer).

„Mit dieser neuen Aufstellung und der breit abgestützten Geschäftsführung stärken wir unseren Auftritt am Markt. Durch das erweiterte Angebot erhöht sich zudem unsere Vermarktungsrelevanz. Unsere Kunden wählen aus umfassenden und reichweitenstarken Werbeangeboten, die Print-, Online-, TV-, Radio-und Aussenwerbung umfassen. Mit der notwendigen Infrastruktur, automatisierter und datengetriebener Aussteuerung der Werbung unterstützen wir Marken darin, ihre Kommunikationsziele und ihre Kunden zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu erreichen. Wir schaffen Relevanz, indem wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln. Unsere neue Aufstellung ermöglicht es uns, die gegenwärtigen Herausforderungen im Werbemarkt mit vereinten Kräften anzugehen“, freut sich CEO Michi Frank.