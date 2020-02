Der US-Finanzinvestor Marlin Equity Partner wird Mehrheitsaktionär von AVI-SPL und verschmelzt das Portfolio-Unternehmen Whitlock mit AVI-SPL um einen weltweit führenden Integrator zu formen. Die beteiligten Partner bezeichnen sich nun als Digitaler Workplace Anbieter der umfassende Technologiemanagementlösungen und nachhaltige Dienstleistungen für Unternehmen weltweit anbietet, die Bezeichnung Integrator wird nicht mehr verwendet. AVI-SPL zählt bereits vor der Fusion 80% der größten Fortune 100 Konzerne zu seinen Kunden.

Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2020 abgeschlossen. Mit der Fusion wird Marlin zum Mehrheitsaktionär von AVI-SPL, während der bisherige AVI-SPL Investor H.I.G. Capital über eine Minderheitsbeteiligung am gemeinsamen Unternehmen beteiligt bleibt.

AVI-SPL erklärt zum Zusammenschluss: „Die Fusion wird zwei gleichgesinnte, kundenorientierte Unternehmen mit einer kulturellen Leidenschaft für die Bereitstellung innovativer digitaler Workplace Dienstleistungen verbinden, die Menschen zusammenbringen und die Geschäftsergebnisse verbessern. Gemeinsam werden AVI-SPL und Whitlock Organisationen auf der ganzen Welt umfassende Technologieprogramme anbieten, die strategische Designstandards, globale Beschaffung, beschleunigte Bereitstellung, Managementfähigkeiten sowie einen durchdachten, kontinuierlichen Verbesserungsprozess umfassen.“

Bisher standen beide Anbieter im harten Wettbewerb zueinander. Nun ensteht ein globaler Champion mit zusammen 1,3 Milliarden Dollar Umsatz und 3.400 Mitarbeitern. Nach dem Abschluss werden die derzeitigen Whitlock-Kunden Zugang zu den 24/7 Global Services Operation Centers von AVI-SPL sowie zu den neuen Remote-Managementlösungen haben, die durch AVI-SPL Symphony angeboten werden. Der Zusammenschluss wird außerdem das branchenweit am besten zertifizierte Team von Ingenieuren und Technikern bilden. Beide Anbieter waren bisher schon die Arbeitgeber mit den meisten Avixa CTS-zertifizierten Technikern.

invidis Kommentar

Auf der DSS ISE Amsterdam im Rahmen der invidis-Keynote und im Kamingespräch mit TechData Maverick Chef Jon Sidwick analysierte invidis consulting bereits das Rational und die Auswirkung des Mergers auf die weltweite AV- und Digital Signage Branche. Der Zusammenschluss hat große Auswirkungen auf den nordamerikanischen Markt, könnte aber weltweit das Konsolidierungstempo spürbar erhöhen. Konzernkunden suchen nach welttätigen Dienstleistern die herstellerunabhängig AV-, UC- und Digital Signage Dienste anbieten können. AVI-SPL ist mit der Symphony-Plattform sehr gut aufgestellt.

Die Auswirkungen des Zusammenschluss auf Europa werden aufgrund der bisher limitierten Marktpräsenz in Europa erstmal nicht sehr groß sein. AVI-SPL ist in Großbritannien und in Deutschland vertreten, Whitlock nur mit einem Büro in London. Zukünftig soll allerdings insbesondere außerhalb von Nordamerika expandiert werden.