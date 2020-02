Der Coronavirus sorgt bei Display-Herstellern und ihren Kunden weiterhin für Kopfzerbrechen. Laut Analysten ist mit einem fast 30%igen Einbruch der chinesischen Produktion von professionellen Large Format Displays im ersten Quartal zu rechnen. Absen gibt seinen Kunden Entwarnung und bestätigt, dass die Lager gefüllt sind und die Produktion gesichert ist. Über 5.000 Quadratmeter LED hat der Hersteller eigenen Angaben zufolge auf versandfertig auf Lager, weitere 27.000 Quadratmeter seien in der Produktion.

Neben dem Produktionsstandort des Unternehmens in Huizhou, China, kommt diese Lagerverfügbarkeit auch aus der europäischen Zentrale von Absen in Frankfurt, Deutschland, und aus den Regionen, die durch das Netzwerk der Value-Added Distributors (VADs) abgedeckt werden zustande – mit einem großen Bestand an Matched-Batch-Lagerbeständen, die zum Kauf oder zur Miete zur Verfügung stehen. Dieser Bestand umfasst die Absen-Mietserien Polaris (PL), Aries (AX) und die neu eingeführte Venus (VN) sowie die Serien Acclaim (A27), Absenicon und N-Plus für die Festinstallation.

Keine Probleme mit neuen Aufträgen

Absen nimmt derzeit weltweit neue Aufträge von neuen und bestehenden Kunden entgegen und will dies auch weiterhin tun. Schon lange vor dem Ausbruch war die Fabrik von Absen voll ausgelastet, um die hohe Nachfrage zu befriedigen – mit einem Auftragsplus von 128% in Europa im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Trotz eines rund 35-prozentigen Rückgangs der ISE-Besucherzahlen stieg auch der Auftragseingang gegenüber 2019 um 20%. Damit sieht sich das Unternehmen in der bestmöglichen Position, um mit der aktuellen Situation fertig zu werden.

Tania Zhao, Geschäftsführerin von Absen Europe, sagte: „Wir möchten unseren Kunden und dem Markt versichern, dass sich unser Unternehmen in einer sehr starken Position befindet. Wir haben eine breite Palette von Produkten auf Lager, die direkt versandt oder von unserem europäischen Lager in Deutschland oder unseren regionalen Vertriebspartnern abgeholt werden können. Unsere Priorität ist es, unseren Kunden und Partnern weiterhin Zugang zu den neuesten LED-Produkten zu gewährleisten.“

Bis zum 30. März 2020 wird Absen zudem seine europäischen Büros in größere Räumlichkeiten verlegt haben, mit einem neuen Lager, das die doppelte Kapazität als das derzeitige hat.