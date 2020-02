ComQi wird sich mit seinem Digital Signage CMS weiterhin auf Einzelhandelsprojekte konzentrieren, während sich die neue Tochtergesellschaft JohnRyan weiterhin hauptsächlich auf den Finanzdienstleistungs-/Einzelhandelsbankensektor konzentriert, den sie seit über 35 Jahren erfolgreich bedient.

Beide Unternehmen werden zukünftig als separate Einheiten unter dem Dach der AUO agieren und ihre eigenen vertikal ausgerichteten Content-Management-Softwareplattformen sowie die damit verbundenen Fähigkeiten und Dienstleistungen betreiben. Beide Software-Plattformen werden weiterhin aktiv weiterentwickelt, wobei die Technologie-Entwiklung zukünftig koordiniert erfolgen soll.

Die Hauptgeschäftsstelle von ComQi befindet sich in New York City, während sich das Hauptbüro von JohnRyan in Minneapolis, MN, befindet. Die Muttergesellschaft AUO mit Sitz in Hsinchu, Taiwan, ist einer der größten Display-Hersteller der Welt mit einem Jahresumsatz von 10 Milliarden Dollar und rund 38.000 Mitarbeitern weltweit.

„Unsere Übernahme von ComQi vor zwei Jahren und jetzt die Übernahme von JohnRyan durch ComQi zeigt das Engagement von AUO, eine umfassende End-to-End-Lösung in der ‚Field Economy‘ anzubieten, die alle Aspekte des Einzelhandels und darüber hinaus bedienen kann“, sagt Paul SL Peng, Vorsitzender und CEO von AUO. „Wir wissen, dass eine Komplettlösung von einer tiefen Kenntnis des Vertikalmarktes und einem umfangreichen und gründlichen Angebot an Hardware, Software und Dienstleistungen profitiert. Gemeinsam verfügt unsere Gruppe über die richtige Kombination aus Menschen, Fachwissen, Technologie und Dienstleistungen, um die beste Digital Signage-Lösung für den intelligenten Einzelhandel zu liefern.“

„Wir suchen weiterhin nach M&A-Möglichkeiten, die unseren Kunden breitere Produkte und Dienstleistungen bieten“, ergänzt Andy Yang, Vizepräsident für strategische Investitionen und neue Geschäftsabläufe bei AUO.

ComQi verfügt über umfassende Erfahrung in der Bereitstellung und Unterstützung von Technologien zur Kundenbindung aus der Cloud, die die Verbraucher an allen digitalen Berührungspunkten beeinflussen einschließlich Digital Signage, Mobil, Video, Touch, Web und sozialen Netzwerken. Zu seinem Kundenstamm gehören einige der weltweit bekanntesten Einzelhandelsmarken.

Stu Armstrong, Group President von ComQi, wird den Vertrieb der beiden Unternehmen leiten. „Der Grund warum ComQi bei den Einzelhändlern auf große Resonanz stößt ist die Schaffung eines echten Mehrwerts für unsere Kunden, die das Kundenerlebnis in ihren Stores verbessern wollen. JohnRyan bringt seit Jahren denselben hohen Mehrwert für Kunden der Finanzdienstleistungsbranche, so dass unsere gemeinsame Geschichte jetzt noch überzeugender ist.“

JohnRyan ist in der Finanzdienstleistungs- und Unternehmenskommunikationsbranche als Digital Signage Full-Service-Agentur etabliert, die eine hochentwickelte, sichere und für die Bankbranche optimierte Content-Management-Plattform – genannt Quick Messenger – anbietet.

„In mehr als 30 Jahren Zusammenarbeit mit unserem Gründer John Ryan haben wir die Vision verwirklicht, eine leistungsstarke Agentur zu schaffen, die der globalen Finanzdienstleistungsbranche umfassende End-to-End-Lösungen bietet“, sagt Nancy Radermecher, Präsidentin von JohnRyan. „Der Zusammenschluss mit ComQi und AUO ermöglicht es unserem Unternehmen, diese Vision auf ein noch höheres Niveau zu bringen. So wie ComQi es im Retail sieht und hört, so suchen auch Banken und verwandte Unternehmen nach Beratung und Technologielösungen, die ihren Räumen neue Energie verleihen und ihnen helfen, relevant zu bleiben.“

„Wir sehen nur sehr wenige Überschneidungen zwischen den beiden Gesellschaften“, sagt Ifti Ifhar, CEO von ComQi. „Wir streben eine gegenseitige Befruchtung von Ideen an die unseren Kunden zugutekommt. Diese Übernahme erweitert zweifellos unsere Reichweite und unsere Fähigkeiten in der breiten Palette des Einzelhandels und verleiht uns durch JohnRyan auch eine stärkere Präsenz in Europa“.

JohnRyan hat eine europäische Präsenz in der Bankenmetropole London. ComQi ist neben dem Hauptsitz in New York auch mit Vertriebsbüros in London und Toronto vertreten. Die Übernahme wurde am 05. Februar abgeschlossen, zu den Bedingungen der Übernahme wurde Stillschweigen vereinbart.