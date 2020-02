Das 1987 in Wendlingen am Neckar gegründete Unterehmen Pro Optik zählt, neben Fielmann und Apollo, zu den drei großen Augenoptiker Gruppen in Deutschland. Mit mehr als 145 Fachgeschäften und über 1.000 Mitarbeitern betreibt der Optiker mit Hauptsitz in Baden-Württemberg ein bundesweites Filialnetz. Seine 145 Verkaufsflächen rüstet Pro Optik jetzt mit modernen Digital Signage-Installationen auf, um die Kommunikation mit den Kunden weiter zu digitalisieren.

Dazu werden sukzessive alle Standorte an das zentral verwaltete Bildschirmnetzwerk angebunden. Auf den neu installierten Displays soll schließlich eine Mischung aus Nachrichten, lokalen Inhalten und aktuellen Angeboten gezeigt werden. So erhalten die Kunden während ihres Besuchs in der Filiale Information über laufende Aktionen und wichtige News. Als cloud-basiertes Content Management System kommt die Digital Signage-Software viewneo vom Düsseldorfer Unternehmen Adversign Media zum Einsatz.